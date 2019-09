Dyson, Toni&Guy e L'Oréal tra gli Hair Partner ufficiali di X Factor 13

Riparte anche quest’anno X Factor, il Talent Show canoro più famoso d’Italia, prodotto da Fremantle e in onda su Sky Uno. Official Hair Partner di questa tredicesima edizione saranno TONI&GUY Italia, L’Oréal Professionnel e Dyson, per curare gli hair look dei talenti in gara e seguirne l’evoluzione stilistica.

X Factor, nato nel 2004 da un’idea del produttore discografico e televisivo britannico Simon Cowell, è uno dei programmi di punta del palinsesto Sky e ogni anno offre a 12 talenti, che hanno superato le 3 fasi di selezione (Audition, Bootcamp e Home Visit), l’opportunità di farsi conoscere dal grande pubblico, gareggiando per vincere un contratto discografico con Sony Music Italy per la registrazione e distribuzione del proprio disco. La fase Live del programma andrà in onda tutti i giovedì dal 24 ottobre al 12 dicembre su Sky Uno e in differita su TV8.

X Factor 13, i partner Hair Ufficiali

TONI&GUY Italia, L’Oréal Professionnel e Dyson saranno protagonisti del backstage e responsabili dell’hairstyle dei partecipanti alla competizione. Ciascuno per la propria area di competenza, ogni brand rappresenta un riferi- mento nel mondo del personal care e dell’hairstyling e ha in comune con gli altri la passione per l’innovazione, l’eccellenza e la ferma convinzione che sia necessario sostenere e coltivare i talenti di domani, investendo costan- temente nella loro formazione. Da questo impegno nasce l’adesione al progetto di X Factor 13, che vede coinvolti i migliori professionisti, prodotti e servizi del settore per accompagnare i talenti nel loro percorso di crescita artistica e sostenerli in tutte le fasi del programma grazie a un Hair Team senza eguali.

DYSON è una global technology company presente in 82 mercati, la cui missione è sviluppare tecnologie che risolvono problemi che gli altri, spesso, ignorano. Dal primo aspirapolvere senza sacchetto al mondo, ad asciugamani ad aria che utiliz- zano lame d’aria per rimuovere l’acqua dalle mani, a purificatori in grado di combattere l’inquinamento degli spazi indoor e lampade in grado di fornire la luce giusta per ogni ora del giorno, fino a un asciugacapelli completamente reinventato e a uno styler in grado di realizzare styling ricci, ondulati e lisci, senza calore estremo, Dyson è da sempre inarrestabile per quanto riguarda lo sviluppo di soluzioni ingegneristiche e investe £2,5 miliardi in ricerca e sviluppo all’anno. L’attività di Dyson si concentra attualmente su cinque ambiti tecnologici: aspirazione senza filo, trattamento dell’aria, asciugamani ad aria Dyson Airblade™ e illuminazione. Il 2016 ha visto per Dyson l’ingresso nel mondo beauty con l’asciuga- capelli Dyson Supersonic™, seguito 2 anni dopo dallo styler Dyson Airwrap™, frutto di un investimento di quasi 100 milioni di sterline, compresa la creazione di un laboratorio ad hoc dedicato allo studio della scienza del capello. Queste ultime tecnologie – che hanno rivoluzionato le regole della hair routine e dominano i backstage degli eventi moda e cinema più rinomati di tutto il mondo – saranno gli strumenti tecnologici a disposizione dell’Hair Team di X Factor 13 all’interno dell’Hair- style Room e dei concorrenti nel loft per prepararsi agli appuntamenti settimanali.

TONI&GUY è un brand internazionale leader nel settore dell’Hairstyling fondato nel 1963 dai fratelli Mascolo a Londra. Oggi, TONI&GUY, è presente in ben 48 Paesi con oltre 475 saloni e 18 Accademie di Alta Formazione. TONI&GUY Italia, parte di questo grande gruppo internazionale, nasce a Milano nel 1997 dall’impegno di Charity Cheah e di Sergio Carlucci e da allora, a sua volta, ha continuato a crescere. Ad oggi conta 12 saloni su tutto il territorio nazionale, 20 saloni di affiliazione Essensuals Educated by TONI&GUY ed un’Accademia di Alta formazione professionale a Milano, vero punto di riferimento per tutti i professionisti del settore. La formazione è, per TONI&GUY, uno dei pilastri fondamentali della sua filosofia; da sempre crede ed investe sui giovani talenti e sul loro futuro rendendoli dei professionisti riconosciuti per la professionalità, l’innovazione, la trasformazi- one e la continua ricerca. Valorizzare i clienti, la loro bellezza autentica, offrendo sempre servizi personalizzati, sartoriali, di alta qualità e su misura per ogni cliente: sono questi i valori fondamentali che TONI&GUY Italia porterà nel backstage di X FACTOR 13 per curare il percorso di trasformazione e valorizzazione di ogni singolo concorrente. Dopo l’ormai storica partnership con la moda, come Official Hair Partner della London Fashion Week da oltre 15 anni e delle sfilate più esclusive della moda milanese, TONI&GUY ha deciso di entrare nel mondo della musica supportando come Official Hair Partner giovani talenti italiani come la band rivelazione Måneskin e Francesca Michielin. La partecipazione a X FACTOR 13 segnerà un nuovo passo in questa direzione e coinvolgerà un Artistic Team di eccellenza composto dai migliori Hairstylist di TONI&GUY Italia e di Essensuals Educated by TONI&GUY, che sarà capitanato da Fabrizio Palmieri, direttore Creativo del Brand.

L’ORÉAL PROFESSIONNEL è un brand professionale di prodotti haircare, haircolor ed hairstyling. In qualità di leader di mercato, persegue ogni giorno l’obiettivo di elevare la bellezza professionale attraverso servizi e prodotti creati nei suoi laboratori di Recherche Avancée, un programma di Education per hairdresser ed il coinvolgimento delle clienti finali in un viaggio emozionale all’interno dei propri saloni. Sin dal 1909, anno in cui Eugène Schueller, pioniere nel campo, inventò la prima colorazione per capelli basata su una formula non aggressiva, Auréale, L’Oréal Professionnel ha creato anno dopo anno prodotti innovativi testati ed approvati dai migliori hairstylist del mondo senza mai tralasciare gli standard qualita- tivi, di performance, comfort e sostenibilità. Punto di forza della marca è il forte e sempre rinnovato legame con la moda: L’Oréal Professionnel supporta ogni anno centinaia di fashion show in tutto il mondo diventando riferimento per i trend capelli. Nel 2019, L’Oréal Professionnel introduce MAJIREL GLOW, il primo pilastro del futuro della colorazione permanente. MAJIGLOW rappresenta la risposta ad una nuova espressione di colore: luminosità, riflesso estremo, leggera trans lucentezza, che rifletta la luce del sole, per capelli perfetti e luminosi. I concorrenti della prossima edizione di X Factor potranno rivoluzionare il loro hair look scegliendo tra le numerose nuove nuances MajGlow, mentre l’hairstyling finale sarà realizzato con i prodotti della gamma TECNIART.