Dyson V11 Absolute, la recensione di Affari

Introduzione del Dyson V11

L'aspirapolvere senza filo più potente al mondo?

Da pochi mesi è uscito il nuovo Dyson V11 e l'abbiamo provato per voi. E' l'aspirapolvere senza filo più potente al mondo, con uno schermo LCD e con una batteria a lunga durata. Come primo utilizzo consigliamo di caricare completamente la batteria, il sistema di monitoraggio dell’aspirapolvere calcola l’autonomia utilizzando un algoritmo che "impara" come l’apparecchio funziona nel tempo, aumentando in accuratezza con l'uso da parte del suo possessore. L’effettiva autonomia di ciascun apparecchio rimane inalterata, mentre l’algoritmo impara a misurare con maggiore precisione la durata residua.

La batteria è progettata per essere lasciata sempre in carica, per assicurarsi che l’aspirapolvere sia completamente carico e pronto per l’utilizzo successivo. Quando la carica della batteria è completa, l’apparecchio non consuma ulteriore elettricità.

Per aiutare l’aspirapolvere a preservare la propria autonomia e, in generale, la durata della batteria, si suggerisce di adoperare la modalità più adatta rispetto alla pulizia da effettuare. Queste le modalità di Dyson V11:

Eco: Massima autonomia per pulizie prolungate.

Auto: Adatta la potenza in modo intelligente in base al tipo di superficie

Boost: Massima potenza per una pulizia profonda.

Nella nostra recensione andremo a vedere un po' di caratteristiche del nuovo prodotto di Dyson e le nuove funzionalità che sono state integrate, come la nuova spazzola High Torque, che si adatta alla superifice in modo autonomo.

La prova d'uso è stata suddivisa in svariate situazioni, dalla pulizia normale della casa, alla pulizia dell'auto o alla pulizia della casa con la presenza di un cane abitualmente in casa, quindi con la presenza di molti peli del nostro amico peloso.

Caratteristiche del Dyson V11:

MOTORE DIGITALE DYSON V11 Raggiunge i 125.000 giri al minuto generando la stessa aspirazione di un aspirapolvere tradizionale con filo.

Dati Tecnici:

Autonomia con spazzola High Torque;

Modalità Boost: 5 min

Modalità Med/Auto: 30 min

Modalità Eco: 60 min

Tempo di ricarica: 4,5 h

Voltaggio batteria;

Modalità Eco : 18,55 V

Modalità Auto/Med: 25,20 V

Modalità Boost: 29,40 V

Rumorosità;

Modalità Boost: 82 dBA

Modalità Eco: 74 dBA

Potenza di aspirazione;

Modalità Eco: 26 AW

Modalità Auto/Med: 38,6 AW

Modalità Boost: 185 AW

Capacità contenitore: 0,76 L

Dimensioni prodotto (L x H x W): 1266mm (L) x 250mm (H) x 256mm (W)

Dimensioni spazzola: 250 mm

Dimensioni scatola (L x H x W): 271mm (L) x 870mm (H) x 154mm (L)

Peso: 2,68 kg

Accessori del Dyson V11

Abbiamo avuto tra le mani il Dyson V11 Absolute, gli accessori presenti in dotazione in questo modello sono i seguenti:





Spazzola motorizzata High-Torque per tappeti e superfici dure

Spazzola motorizzata a rullo morbido per parquet e superfici delicati

Mini turbo spazzola motorizzata per sollevare e rimuovere i peli di animali da ogni imbottito e negli interni dell'auto

Spazzola multifunzione

Bocchetta a lancia

Mini spazzola delicata

Spazzola per lo sporco difficile

Stazione di ricarica a muro

La spazzola motorizzata High-Torque è il nuovo accessorio presente in questo nuovo modello del Dyson, si adatta in modo intelligente la potenza per pulire a fondo i tappeti e lasciare ancora più autonomia sui pavimenti, gli altri accessori erano già presenti anche nei modelli precendenti al Dyson V11.



Dyson V11 Absolute

Prime impressioni

Il nuovo Dyson V11 è sicuramente uno dei migliori aspirapolveri più potenti sul mercato per potenza, qualità e facilità di utilizzo. In questo nuovo modello possiamo vedere che è stato introdotto uno schermo LCD, dove possiamo interagire con la potenza dell'aspirapolvere.

Consigliamo l'utilizzo nella modalità "Auto", l'aspirapovere si adatta automaticamente e il consumo della batteria è sufficente per la pulizia totale di un'abitazione.

Lo schermo LCD



Lo schermo LCD del nuovo Dyson V11

In caso di necessità possiamo anche andare ad aumentare la potenza, inserendo la modalità "Boost", in questo caso stiamo utilizzando la massima potenza, ma anche la batteria si consumerà molto velocemente. Tramite lo schermo LCD oltre a modificare la potenza, possiamo vedere anche la presenza di eventuali anomalie nel montaggio o nel funzionamento del Dyson V11, tramite dei video che ci aiutano alla risoluzione del problema.



La capienza del contenitore

Il Dyson V11 Absolute

Il contenitore per l'accumulamento della polvere è leggeremente aumentato rispetto ai precedenti modelli, possiamo ritenerci soddisfatti. Per svuotare il contenitore è tutto molto semplice e intuitivo, rimuovere il tubo premendo il pulsante di sblocco rosso ed estraendola dal contenitore, tenere l’apparecchio con il contenitore rivolto verso il basso. Premere con forza il pulsante di sblocco rosso del contenitore. Il contenitore scivola aprendo la base del contenitore. La base del contenitore non si apre se il pulsante rosso non è premuto completamente.

La nuova spazzola HIGH TORQUE

E' stata introdotta una nuova spazzola per i tappeti o superfici dure, si chiama Spazzola HIGH TORQUE, dotata di sensori in grado di rilevare la superficie in cui viene usata e di analizzare dunque la resistenza 360 volte al secondo.

Informazioni che vengono poi trasmesse ai motori che possono così adattarsi a varie situazioni di pulizia, che si tratti di moquette o parquet, offrendo sempre la migliore combinazione tra aspirazione e velocità di rotazione delle spazzole.



La spazzola High Torque (Fronte e Retro)

Se invece dobbiamo pulire su paviementi delicati, consigliamo la spazzola morbida che era già presente anche sui modelli precedenti.

Prova d'uso su ambiente domestico

Abbiamo provato il Dyson V11 su un ambiente domestico per un paio di settimane, pulizia classica di pavimenti nelle varie stanze con l'aggiunta di materassi e divani. Per la pulizia dei pavimenti abbiamo utilizzato sia la spazzola motorizzata HIGH TORQUE, che la spazzola motorizzata a Rullo Morbido.

Abbiamo notato che la spazzola motorizzata HIGH TORQUE è un po' rumorosa, però è veramente molto utile avere una spazzola che si adatta alle superfice e quindi la potenza del motore si adegua di conseguenza.

Per quanto riguarda i tappeti pulisce i tappeti senza problemi, alla fine della pulizia i tappeti sembrano riconquistare la pulizia di quando li abbiamo comprati. Invece abbiamo trovato un po' di difficoltà durante la pulizia di tappeti più leggeri, la spazzola alle volte se li mangia e quindi bisogna fare molta attenzione, oppure utilizzare la modalità "Eco".

La spazzola motorizzata a rullo mobribo è molto più silenziosa, quasi non si sente. Ideale per pavimenti delicati e parquet.

Spazzola Mini Turbo motorizzata



La spazzola Mini Turbo motorizzata

Per la pulizia di materassi e divani abbiamo provato la spazzola Mini Turbo motorizzata, senza il tubo, così da avere l'aspirapolvere meno lungo e pulire il divano senza problemi. Sempre in modalità AUTO, la pulizia è stata perfetta e il divano ha recuperato lo splendore di un tempo.



Prova d'uso su ambiente domestico con la presenza di un cane

Ho un pastore svizzero bianco che vive con noi in casa, la perdita di peli, terra e altra sporcizia durante la giornata è veramente molto elevata. Soprattutto quando si sdraia sul divano o sulle poltrone.

Per quanto riguarda i pavimenti avere un aspirapolvere come il Dyson V11 è qualcosa di veramente formidabile, avere un animale che vive con noi in casa vuol dire fare le pulizie tutti i giorni, anche solo per tirare su i peli che il cane passando lascia per terra. Ci credete che ogni giorno riempivano il contenitore fino al massimo? Ebbene sì, anche se la casa era stata pulita il giorno prima.

Sul divano e poltrone, grazie all'utilizzo della spazzola Mini Turbo motorizzata siamo riusciti a tenere il divano pulitissimo dai peli, anche in questo caso la pulizia è stata fatta quotidianamente. Per quanto riguarda la modalità della potenza utilizzata, in alcune circostanze abbiamo utilizzato la potenza massima (BOOST), in quanto i peli, quelli più ostinati erano veramente difficili da aspirare al primo passaggio.



Prova d'uso sulla pulizia dell'auto

La spazzola Mini Turbo motorizzata da utilizzare sulla macchina

Teniamo a precisare che non avevamo in dotazione il kit per l'auto, quindi ci siamo limitati a pulire solamente la tappezzeria della macchina, tappeti, sedili e baule. Abbiamo utilizzato sempre la spazzola Mini Turbo motorizzata, per quanto riguarda i tappeti nulla da dire, sono usciti come se fossero nuovi.

Sui sedili siamo riusciti con la stessa spazzola a pulire a fondo da polvere e soprattutto peli del cane. Abbiamo avuto un po' di difficoltà sul baule, sopratutto con i peli che si erano incastrati nella tappezzeria, in modalità AUTO non siamo riusciti a fare molto, con la modalità BOOST siamo riusciti a togliere il 90% dei peli che si erano incastrati nella tappezzeria, giusto in tempo prima che la batteria si esaurisse.

Purtroppo altre parti non abbiamo potuto testarli in quanto non aveva il kit per l'auto, che aiuta proprio a pulire negli angoli più difficili della macchina, in ogni caso l'esperienza è stata positiva.

Altri accessori



Bocchetta a lancia

Tra i tanti accessori in dotazione abbiamo provato anche la Bocchetta a lancia, utilissima se si vuole aspira la polvere negli angoli della casa o nel soffitto. Personalmente l'ho testata anche su alcune superfici all'interno dell'abitacolo dell'auto, va bene ma la sua forma molto rigida non è il massimo per la pulizia dell'auto.



Ricarica a muro del Dyson V11 Absolute

Ricordiamo inoltre che in dotazione c'è anche la ricarica a muro, utilissima se si vuole attaccare il Dyson fisso al muro, senza dover ogni volta attaccarlo manualmente alla corrente. Il montaggio è molto semplice.



Pulizia del Dyson V11

Il filtro del Dyson V11, si può lavare sotto l'acqua fresca.

La pulizia è molto semplice e si suddivide in due fasi. Per comodità aggiungiamo i due link guida dal sito ufficiale di Dyson.



Pregi





I pregi del nuovo Dyson V11 sono prima di tutto il fatto di non avere il filo, che sembrerà una cosa banale ma semplifica di molto la pulizia quotidiana della casa, il peso complessivo dell'aspirapolvere non è esagerato e riusciamo a pulire la casa senza stancarci minimamente. Lo schermo LCD, che ricordiamo è stato introdotto in questo nuovo modello è veramente molto utile per conoscere il residuo della batteria e modificare la potenza stessa del Dyson. La spazzola HIGH TORQUE è veramente rivoluzionaria, relativamente io userei sempre e solo questa.

Difetti





Però ci sono anche alcuni difetti del Dyson, non tutte le cose sono perfette. Purtroppo per pulire sotto il letto, se il letto non è molto alto si fa molta fatica, ovviamente dipende molto dal letto e dallo spazio che abbiamo sui lati, personalmente ho trovato difficoltà.



Quando si usa il Dyson V11 si deve tenere sempre premuto il pulsante di accensione, un po' scomodo se dobbiamo pulire aree un po' vaste, sarebbe stato molto utile avere la possibilità di tenere il pulsante sempre acceso, così da non stancare troppo il dito per tenere il pulsante sempre premuto. Il serbatoio è stato migliorato, ma riteniamo ancora un po' limitato per la quantità di polvere che il Dyson riesce ad aspirare quotidianamente.



Conclusioni e voto finale