Edicole, 'notte bianca' in 40 città per rilanciare il settore

Napoli: l'edicola di Via Scarlatti (fonte Lapresse)Guarda la gallery

'Notte bianca' delle edicole, il sindacato spinge perche' il settore sia rilanciato. E questa sera fino alle 23 in 40 citta' italiane restera' aperta una edicola con momenti di confronto e dialogo con i cittadini. L'iniziativa e' del Sinagi, il sindacato dei giornalai che fa riferimento alla Cgil, iniziativa che l'Associazione stampa romana sostiene in pieno.

In una nota l'Asr sottolinea che "questi presidi insostituibili" di distribuzione e diffusione dei quotidiani e periodici da tempo soffrono una crisi irreversibile. Il 50 per cento dei punti vendita sono stati chiusi negli ultimi anni. Il calo delle copie vendute al di sotto dei due milioni non puo' non essere stato anche provocato dalla scomparsa delle Edicole con riflessi sulla occupazione di colleghi e colleghe. "Sara' uno degli obiettivi della nuova legge di settore affrontare questa criticita'.

A Roma qualcosa si sta muovendo - dice l'Asr - con la riqualificazione delle Edicole come centri di produzione di certificati pubblici, ma anche nella capitale abbiamo bisogno di una regia di sistema. Invitiamo la Fieg a assumersi le proprie responsabilita' e mettere in campo azioni adeguate di sostegno alle Edicole"