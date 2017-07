Editoria, il gruppo Time mette in vendita tre testate

Anche per il colosso Time è tempo di saldi. Il gruppo editoriale americano che edita, tra le altre, riviste come Time, Fortune e Sports Illustrated ha deciso di mettere in vendita tre testate. Nel mirino dei tagli sono finite Coast Living, dedicata ai temi marini e costieri, all'home decor e alle idee viaggio, Sunset, una sorta di magazine guida per l’ovest, e Golf.

La notizia è arrivata dopo un 2016 fatto di tagli e passaggi dalla carta al digitale (InStyle). E non è tutto: Time starebbe anche cercando di vendere una quota di maggioranza di Essence, il magazine lifestyle rivolto alle donne nere.