Editoriale Domus si riorganizza: nasce la Business Unit Media

Con l’obiettivo di coordinare e sviluppare le attività di business inerenti i prodotti e i servizi dell’intero ambito media di Editoriale Domus nasce, con decorrenza gennaio 2020, la Business Unit Media a cui faranno riferimento tutti i brand management attinenti al mercato b2c del gruppo e la direzione delle aree Digital Marketing, Eventi, Diffusione e Produzione (funzioni attualmente appartenenti alla Business Unit Consumer) oltre che l’intera Area Pubblicità. La direzione della Business Unit Media è affidata a Nicola Licci, che era già a capo della Business Unit Consumer.

La responsabilità dell’Area Pubblicità viene affidata a Ferruccio Belloni che entro l’inizio del nuovo anno farà il suo ingresso in Editoriale Domus assumendo il ruolo di Advertising Director alle dipendenze di Nicola Licci. Ferruccio Belloni vanta una consolidata esperienza commerciale maturata all’interno di grandi gruppi editoriali. Direttore vendite agenzie e centri media in Hachette Rusconi e poi responsabile commerciale advertising di Sky Italia, Belloni arriva in Editoriale Domus dopo oltre dieci anni di attività in RCS Pubblicità dove, da ultimo, ha seguito l’ambito Grandi Clienti e Centri Media in qualità di Direttore Commerciale.

Sotto la sua direzione, l’Area Pubblicità di Editoriale Domus adotterà una nuova configurazione organizzativa che conferma la massima focalizzazione verso il mercato, l’attenzione alla specificità territoriale, la valorizzazione anche trasversale delle forti competenze verticali e la volontà di conseguire una sempre maggiore integrazione tra offline, online ed eventi. Resta inalterata la struttura della Business Unit Professional, guidata da Luigi Caligaris, e dedicata a tutti i mercati b2b.

“In uno scenario come quello attuale, caratterizzato da una rapida e continua trasformazione dei modelli di business nell’ambito dei media oltre che da crescenti complessità in quelli che da sempre sono i nostri settori di riferimento, riteniamo fondamentale adottare un approccio strategico nuovo e un assetto organizzativo coerente e altamente funzionale in cui le diverse componenti di business operino in forte sinergia con le componenti editoriali” ha commentato Sofia Bordone, Amministratore Delegato di Editoriale Domus.

Dal sito di Editoriale Domus