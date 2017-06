Editoriale San Paolo, online il nuovo sito corporate

Online da ieri, nel giorno della solennità del santo patrono della società, il nuovo sito corporate del Gruppo Editoriale San Paolo. Un unico portale, spiega una nota, che è al centro di una nuova strategia di comunicazione integrata di Gruppo, che mira a confermare e consolidare il proprio brand nel panorama dell’editoria cattolica.

Il nuovo sito conduce l’utente verso tutte le attività relative al Gruppo: la descrizione delle aziende che lo compongono, i periodici, i libri, l’area multimediale e la sua storia ultracentenaria iniziata nel 1914 ad Alba (Cuneo).

Il nuovo sito, prosegue la nota, è stato progettato in continuità con la visione del suo fondatore, il beato don Giacomo Alberione, animato dal desiderio di diffondere i valori cattolici attraverso tutti i mezzi di comunicazione messi a disposizione dalla tecnologia, senza mai rinunciare a soluzioni grafiche moderne e al passo con i tempi.

“Il Gruppo Editoriale San Paolo, protagonista da oltre cento anni del panorama editoriale cattolico e della cultura italiana, in un mercato oggi più che mai in continua evoluzione e proiettato verso un futuro di innovazione, si dota di uno strumento indispensabile di comunicazione per meglio dialogare con gli stakeholder e l’universo degli utenti”, commenta Rosario Uccellatore, amministratore delegato del Gruppo Editoriale San Paolo.

“Un rafforzamento della nostra presenza digitale, in continuità con l’evoluzione tecnologica in corso che il Gruppo vuole presidiare – aggiunge Uccellatore – valorizzando al massimo la nostra mission: evangelizzare con e nella cultura della comunicazione”.

Nella Homepage è possibile trovare un “carosello” che raccoglie le news principali inerenti alle attività di Gruppo, arricchite da immagini in movimento. Target di riferimento sono soprattutto: famiglia, ragazzi e religione.

I comunicati stampa, scaricabili in pdf, sono presenti all’interno della sezione Area stampa, dotata di un motore di ricerca interno che permette la consultazione per data e categoria.

Le illustrazioni sono state appositamente disegnate da Roberto Rinaldi, illustratore e fumettista. La realizzazione del sito è stata curata dal team della San Paolo Digital.

fonte http://www.primaonline.it