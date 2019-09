Ascolti tv, Eleonora Daniele da AN al PD ruba il posto a Setta e Isoardi

Correva l'anno di grazia 2015 quando i giornali annunciavano la beatificazione in Rai di Eleonora Daniele scrivendo così: "Noi sappiamo quanto questa conduttrice padovana sia abile nel muoversi nei meandri della tv e non solo. Dal Grande Fratello è arrivata in Rai approfittando di molte amicizie politiche, seguendo il suo fiuto di sopravvivenza, prima ha militato ufficialmente nel centro destra, in particolare Alleanza Nazionale, indimenticabili le riunioni del gruppo An in Rai. Appena il centro destra ha perso, la bussola l’ha indirizzata verso altri lidi, Lega compresa, per pochi mesi però, per poi ritornare alla grande in An, non trascurando Forza Italia. Ci ricordiamo come Il Tempo quotidiano di Roma esaltò il pianto di gioia di Eleonora per la nomina del sindaco di Roma Gianni Alemanno".

Ebbene si - per la serie non ci posso credere, le cronache dell'impossibile- Eleonora Daniele che il 12 settembre sposa a Roma il fidanzato storico Giulio Tassoni, ha operato una nuova giravolta politica andando a sistemarsi nel PD di Salvatore Margiotta e conquistando la mezz'ora in più che la direttrice di Rai 1 aveva tenuto per Uno mattina anzi per una striscia economica sovranista che le era stata chiesta da Matteo Salvini.

Sarà lei infatti a sostituire la striscia economica di Monica Setta contro cui si era battuta fin dall'inizio. La benedizione è arrivata ieri nella stanza dell'ad Fabrizio Salini che ha formalizzato la pace con la de Santis proprio concedendo alla Daniele 2 ore piene di programma. E dunque adesso Elisa Isoardi saprà con certezza che a toglierle la famosa mezza ora dalla Prova del cuoco non era la striscia economica ma la sua amica del cuore Daniele. Bella, dolce e molto capace, Eleonora è un animale Rai. Pronta ad allearsi con chiunque salga al potere - passa da Alemanno a Renzi- lo fa con quel modo diplomatico e soffice tipico delle acque chete. Carattere mite, ma capace di passare ore al telefono a chiedere a tutto l'arco costituzionale, la Daniele è l'opposto di personaggi agresti come la Setta. La differenza? La prima se viene attaccata telefona per offrire un caffè mentre la seconda rimarca le sue posizioni rispedendo al mittente le accuse.

Tanto Eleonora è capace di allearsi con tutti pur di restare a galla così gente come Monica fa della fedeltà alla persona (ieri Massimo Liofredi direttore di Rai 2 e oggi Salvini) la sua cifra di fabbrica. Ma la forza della Daniele è proprio il suo essere malleabile e il suo scusarsi ad ogni minima cosa. Lo ha fatto con la de Santis che infatti prima la teneva a bada (sapendo che il suo programma Storie italiane non piaceva a Salvini, ce lo aveva detto proprio Matteo) e oggi la blandisce perché al potere ci sono i Dem che la sostengono. Questione di stile.