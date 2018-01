Endemol Shine Italia: Pasquinelli nuovo a.d., Paolo Bassetti verso Banijay

Cambio ai vertici della società Endemol Shine Italia con l’uscita di Paolo Bassetti che lascia dopo quindici anni da capo azienda e l’arrivo di Leonardo Pasquinelli come nuovo amministratore delegato, come scrive primaonline. Pasquinelli ha lasciato Magnolia -Banijay da una settimana ma, avendo sottoscritto un patto di non concorrenza, si insedierà a Endemol Shine solo nei prossimi mesi.

Paolo Bassetti lascia Endemol Shine per diventare, anche se non è ancora ufficiale, l’amministratore delegato di Magnolia e coordinare tutta l’attività italiana di Banijay riunendosi così professionalmente col fratello Marco, attuale ad di Banijay Group.