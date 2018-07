Enigmistica Mia: è in edicola il nuovo settimanale di Cairo Editore

“ENIGMISTICA MIA” è il nuovo settimanale di enigmi, giochi e passatempi di Cairo Editore che debutta oggi in edicola al prezzo lancio di 50 centesimi.

Una tiratura di 350.000 copie per il primo numero di “ENIGMISTICA MIA”: una piacevole novità per tutti gli appassionati di enigmistica e per quanti si lasceranno incuriosire sotto l’ombrellone da cruciverba, rebus, curiosità, rompicapi, divertenti vignette e tanti altri giochi.

Nell’appuntamento del martedì con “ENIGMISTICA MIA”, giochi di qualità dedicati ai lettori di tutti i livelli, dai principianti ai solutori più esperti, con tutte le soluzioni all'interno dello stesso numero.

“ENIGMISTICA MIA” porta a quota 10 il numero di settimanali lanciati da Cairo Editore dal 2003 ad oggi: DIPIÙ, DIPIÙTV, DIVA E DONNA, F, GIALLO, NUOVO, NUOVOTV, ENIGMISTICAPIÙ, TVMIA. A questi si aggiungono 4 quindicinali e allegati - DIPIÙ E DIPIÙTV CUCINA, DIPIÙ E DIPIÙTV STELLARE, DIVA E DONNA CUCINA, NUOVO E NUOVOTV CUCINA - e 2 mensili - FOR MEN MAGAZINE e NATURAL STYLE – per un totale di 16 nuove testate lanciate da Cairo Editore in 15 anni.

Una campagna pubblicitaria realizzata da Hi! Comunicazione, con pianificazione televisiva e su carta stampata, supporta il debutto della decima testata di Cairo Editore.