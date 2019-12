Costanza Esclapon lancia Esclapon & Co

Dopo tre anni con la siglia CsC Vision, l'apertura dell’ufficio a Milano dopo quello di Roma e la crescita del numero dei clienti e collaboratori, Costanza Esclapon ha deciso di puntare sl proprio nome per dare riconoscibilità alla sua società di comunicazione. CsC Vision diventa Esclapon & Co.

Esclapon &Co - secondo quanto riporta Prima Comunicazione - "è una boutique della comunicazione, secondo il modello che ispira la sua fondatrice, affiancata da due partner come Antonella Zivillica, con cui Esclapon ha condiviso esperienze in Enel, Intesa Sanpaolo e Alitalia (e che mantiene il ruolo di responsabile relazioni esterne di Ntv) e Maria Laura Sisti, lunga esperienza in Fastweb come capo media relation e prima come giornalista a Class Editori. Oltre al terzetto di senior l’organico è formato da professionisti, conosciuti da Esclapon nelle sue attività precedenti, e da qualche giovane talentuosa".