Europ Assistance: Jean-Laurent Granier nominato Presidente del cda

Europ Assistance annuncia la nomina di Jean-Laurent Granier a Presidente del Consiglio di Amministrazione, con effetto dal 30 Ottobre 2018. Jean Laurent Granier sostituirà Frédéric de Courtois che ha assunto il ruolo di General Manager del Gruppo Generali.

A seguito della nomina di Frédéric de Courtois a General Manager di Gruppo Generali, Jean-Laurent Granier, CEO di Generali Francia dal Giugno 2017 e membro del Group Management Committee di Gruppo Generali, è divenuto Presidente del Consiglio di Amministrazione di Europ Assistance Holding, capogruppo di Europ Assistance Group. Jean-Laurent si è unito al Consiglio di Amministrazione della società nel Dicembre 2017 e nel 2018 è stato incaricato di supervisionare il Gruppo Europ Assistance.

Jean-Laurent Granier ha iniziato la sua carriera in UAP nel 1990 passando in AXA nel 1997 dove ha ricoperto diverse posizioni senior in Francia prima di dirigere le Regioni Mediterranee e dell’America Latina per diventare infine Presidente e CEO di AXA Global P&C.