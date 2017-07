Europarlamento, Mariya Gabriel commissaria all’economia digitale

Foto Twitter

La bulgara Mariya Gabriel è la nuova nuova commissaria all’economia digitale. L’Aula dell'Europarlamento ha approvato la sua nomina con 517 voti a favore, 77 contrari e 89 astensioni. L’ex eurodeputata 38enne, come ricorda Primaonline, sostituisce il tedesco Guenther Oettinger, passato al bilancio e rimpiazza l’ex commissaria bulgara Kristalina Georgieva, che ha lasciato il suo incarico per diventare ad della Banca Mondiale a Washington dopo 6 mesi di vuoto in cui Sofia è rimasta senza un rappresentante a Bruxelles.