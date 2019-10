Fabio Fazio ci riprova con 'Anima Mia'. E Milly Carlucci pigliatutto su Rai 1

Fabio Fazio torna alle origini. Sta lavorando al revival di Anima mia, come spiega ItaliaOggi, il programma da lui condotto insieme a Claudio Baglioni su Rai2 nel 1997 dedicato ai miti e alle mode musicali ma non solo. Carlo Freccero, direttore di Rai2, ha approvato il progetto, che sarebbe destinato alla prima serata del giovedì. Per la conferma ufficiale bisognerà aspettare l'insediamento del nuovo direttore, poichè il contratto di Freccero è in scadenza il 28 novembre e bisognerà attendere il suo successore, come precisa ItaliaOggi.

Milly Carlucci invece è pigliatutto su Rai1. Da Altamura (il 2 novembre) partiranno le selezioni per Ballando con le stelle, che prenderà il via a marzo e avrà come prima concorrente Elisa Isoardi, come precisa ItaliaOggi, mentre il 10 gennaio debutterà con Il cantante mascherato, trasmissione che coinvolgerà una serie di personaggi del mondo dello spettacolo che dovranno esibirsi completamente mascherati celando così la loro identità a pubblico e giuria.

Infine sta lavorando a Una notte al museo, dove personaggi famosi sceglieranno un'opera d'arte sotto cui dormire e al risveglio dovranno raccontare come essa ha condizionato il sonno e la psiche