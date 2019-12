Fabrizio Piscopo verso Discovery Media al posto di Giuliano Cipriani

Secondo quanto riporta in esclusiva il sito Prima Comunicazione, Fabrizio Piscopo, ex ad di Rai Pubblicita ed ex ad di Sky Media, è in pole position per diventare responsabile di Discovery Media al posto di Giuliano Cipriani, che lascia il gruppo televisivo. Come racconta il suo curriculum, Fabrizio Piscopo nasce a Milano nel 1956, laureato in Giurisprudenza, è manager dell’editoria e della televisione. Inizia il proprio percorso professionale in Mursia Editore, nel 1979 è caporedattore delle riviste Surf e Yachting. Nel 1982 entra in Publicitas, dove fino al 1984 è responsabile della vendita della stampa periodica. Lo stesso anno è in Mondadori, dove assume l’incarico di responsabile degli allora nascenti Centri Media. Nel 1986 passa a Manzoni, dove resta fino al 1995, anno in cui è scelto dalla Rusconi (ora gruppo Hearst) come direttore commerciale dei centri media.

Nel 1998 è vicedirettore generale di Class Editore. Cura la nascita di Class Pubblicità. Nel 2001 è Consigliere Delegato di Cia Medianetwork, e due anni dopo torna a Class Editori con l’incarico di Amministratore Delegato e Direttore Italia Generale Class. Nel 2003 è Senior Vice President della concessionaria pubblicitaria del gruppo Sky, Sky Pubblicità, incarico che ricopre per nove anni. Nel 2012 è chiamato, in qualità di Direttore Generale, in Rai Pubblicità, concessionaria pubblicitaria Rai (ex SIPRA). Nel 2013 è nominato Amministratore Delegato della consociata.