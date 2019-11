Facebook lancia l’allarme: WhatsApp è a rischio di violazioni malware

Facebook lancia l’allarme: WhatsApp potrebbe essere violato. La società proprietaria dell’app di messaggistica ha avvisato gli utenti dell’arrivo di un pericoloso file mp4. Basterebbe ricevere questo “malware” sul proprio smartphone per generare da remoto un codice malevolo capace di rubare informazioni sensibili dalla memoria interna.

In questo modo il controllo del dispositivo potrebbe essere preso da malintenzionati. Per questo motivo Facebook ha invitato gli utenti ad aggiornare l’app all’ultima versione, in cui è stata inserita una correzione di sicurezza. Secondo il sito GbHackers, al momento non ci sono evidenze del fatto che questa vulnerabilità sia stata sfruttata.

Il problema è stato classificato dalla società come “critico”. “WhatsApp lavora costantemente per migliorare la sicurezza del servizio. Rendiamo pubblici i potenziali problemi che abbiamo, risolvendoli con le migliori pratiche del settore”, ha spiegato un portavoce di Menlo Park, precisando: “In questo caso, non vi è motivo di credere che gli utenti siano stati colpiti”.

Secondo il sito GbHackers, le versioni interessate da questo problema sono, nello specifico, quelle precedenti alla 2.19.274 su Android (e alla 2.19.104 per quanto concerne WhatsApp Business), alla 2.19.100 su iOS (e alla 2.19.100 per Business), e pari o inferiori alla 2.18.368 su Windows Phone. Per mettersi al sicuro gli utenti devono mantenere l’applicazione aggiornata e non aprire file o filmati (in particolare quelli con estensione mp4) provenienti da fonti non conosciute.