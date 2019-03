Facebook, lasciano il responsabile dei prodotti e il capo di Whatsapp

Riorganizzazione ai vertici di Facebook. Ad annunciarlo, con un post sul blog del social, lo stesso fondatore Mark Facebook. L’occasione è stata l’addio di Chris Cox, il responsabile dei prodotti di Facebook, che ha deciso di lasciare la società. “Con Chris ho lavorato a stretto contatto per costruire i nostri prodotti per oltre dieci anni. Ha avuti molti ruoli cruciali in Facebook”, ha messo in evidenza Zuckerberg. A dare l’addio alla società è anche Chris Daniels. Come Cox Daniels ha ricoperto di versi incarichi nel social, compresa la gestione del progetto Internet.org per consentire l’accesso alla rete anche in zone meno connesse. Da ultimo, dal maggio 2018 è stato a capo di Whatsapp, dopo l’addio del ceo e co-founder dell’app Jan Koum. Nuovo responsabile di Whatsapp, è ora Will Cathcart, mentre Fidji Simo sarà alla guida dell’app di Facebook