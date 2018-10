Facebook, multa da 500mila sterline per Cambridge Analytica

Facebook ha ricevuto una multa di 500.000 sterline (quasi 600.000 euro) dall'autorita' britannica garante della protezione dei dati. Multa comminata per il suo ruolo nello scandalo dei dati di Cambridge Analytica, lo scrive il sito della BBC. L'ufficio del Commissario per le informazioni (ICO) ha affermato che Facebook ha lasciato che si verificasse una "grave violazione" della legge.

La multa e' il massimo consentito dalle vecchie regole sulla protezione dei dati applicate prima che GDPR entrasse in vigore a maggio. Secondo l'ICO, Facebook ha dato agli sviluppatori di app l'accesso ai dati delle persone "senza un chiaro consenso". A luglio, l'ICO ha notificato al social network che intendeva emettere l'ammenda massima. Confermando la multa, l'autorita' sottolinea in una dichiarazione che "tra il 2007 e il 2014, Facebook ha elaborato ingiustamente le informazioni personali degli utenti consentendo agli sviluppatori di applicazioni di accedere alle loro informazioni senza un consenso sufficientemente chiaro e informato e consentendo l'accesso anche se gli utenti non avevano scaricato l'app , ma erano semplicemente "amici" di persone che l'avevano fatto"