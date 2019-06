Facebook multata in Italia per Cambridge Analytica

Una multa a Facebook da un milione di euro, la più pesante finora in Italia. L’ha comunicata ora l’Autorità Garante Privacy italiana per la vicenda Cambridge Analytica, lo scandalo che aveva aperto il vaso di pandora delle violazioni privacy sui social.



Ed è solo l’inizio: la sanzione arriva sulla base del vecchio Codice Privacy, “ma nuove e più pesanti sanzioni, alla luce delle norme Gdpr (in vigore da maggio 2018) potranno arrivare con la futura autorità garante privacy”, spiega Antonello Soro, il Garante Privacy italiano, a Repubblica. Sappiamo che l’attuale autorità è in scadenza; le nomine si attendono in Parlamento per fine luglio (con un mese di rinvio rispetto al previsto).