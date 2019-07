Facebook, patteggiati con gli Usa 5 mld di dollari su violazione della privacy

Facebook ha patteggiato una cifra record di 5 miliardi di dollari per chiudere la disputa sulle violazioni della privacy. Lo annuncia la Federal Trade Commission, l'Antitrust statunitense. La Ftc ha imposto a Facebook anche una serie di nuove restrizioni e di modifiche alla struttura aziendale. La multa da 5 miliardi che Menlo Park ha patteggiato, si legge nel comunicato dell'Antritrust Usa, "è la maggiore mai imposta a una compagnia per violazione della privacy dei consumatori e quasi venti volte più pesante della multa più alta mai comminata per lo stesso motivo a livello mondiale".

Ai sensi dell'accordo il fondatore e ceo fi Facebook Mark Zuckerberg sarà tenuto a certificare che la società è conforme alle nuove restrizioni sulla privacy e potrebbe essere soggetta a sanzioni civili e penali per false certificazioni. "Nonostante le ripetute promesse ai miliardi di utenti mondiali Facebook ha danneggiato le scelte dei consumatori - ha detto Joe Simons, presidente dell'Ftc - l'ampiezza della multa da 5 miliardi e le indicazioni di condotta sono precedenza nella storia della Ftc e hanno l'obiettivo non solo di punire le future violazioni, ma, cosa più importante, cambiare l'intera cultura sulla privacy di Facebook per diminuire la possibilità di nuove violazioni".