Facebook perde gli utenti più giovani in Germania e Francia

EMarketer ha stimato che la crescita degli utenti di Facebook in Francia e Germania si appiattirà in entrambi i paesi, secondo le ultime previsioni. Vi è un calo tra gli utenti più giovani che si spostano su altre piattaforme.

Germania

Il numero totale di utenti di Facebook in Germania crescerà solo dello 0,1% quest'anno a 26,8 milioni, un'aggiunta di circa 20.000 utenti. È importante sottolineare che il numero di utenti di età pari o inferiore a 35 anni scenderà del 2,2% nel 2019. Il calo più significativo interesserà gli utenti di età compresa tra 12 e 17 anni, che diminuiranno del 9,1% su base annua. Questa è una perdita di 170.600 utenti in quella fascia di età. Entro il 2023, la percentuale di utenti Internet in Germania tra 12 e 17 che usano Facebook scenderà a poco più di un terzo. Si prevede che l'uso tra quelle di età pari o inferiore a 34 anni continuerà a diminuire fino al 2023.

"La buona notizia per Facebook è che Instagram raccoglierà almeno alcuni degli utenti di Facebook persi in Francia e Germania" ha dichiarato Jasmine Enberg, analista senior di eMarketer. "La domanda è se Instagram può continuare a compensare le perdite di Facebook. Piattaforme concorrenti come Snapchat stanno diversificando i loro servizi e altre opzioni di intrattenimento digitale, inclusi video e messaggistica, e continuano a catturare l'attenzione dei consumatori"

Francia

La storia è simile in Francia, ma la crescita degli utenti diventerà negativa prima che in Germania. Il numero totale di utenti di Facebook scenderà quest'anno per la prima volta a 28,0 milioni di persone. Il declino sarà guidato da quei 17enni e più giovani che escono dalla piattaforma. Il numero di utenti di età pari o inferiore a 11 anni diminuirà del 2,7% annualmente, mentre il numero di utenti di età compresa tra 12 e 17 anni scenderà del 9,3%, il calo maggiore di qualunque fascia d ' Età. Entro il prossimo anno, la percentuale di utenti Internet in Francia dai 12 ai 17 anni che usano Facebook scenderà al di sotto del 50%. Tale declino continuerà fino al 2023, scendendo a 27,9 milioni quell'anno