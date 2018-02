Facebook perde il tempo degli utenti: 50 milioni di ore in meno al giorno

0 milioni di ore al giorno in meno: è la quota di tempo che gli utenti hanno sottratto nell’ultimo anno a Facebook. Una scossa per l’azienda regina dei social, e per gli investitori, l’annuncio fatto da Mark Zukerberg alla presentazione dei risultati dell’ultimo quarter 2017: doccia fredda sull’utilizzo seguita però dai numeri rassicuranti del business: profitti netti per 4,23 miliardi, in rialzo del 20% (anche se frenati da oneri straordinari per 2,27 miliardi legati alla riforma fiscale americana), entrate aumentate del 47% a 12,97 miliardi. Il titolo, in rialzo del 44% nell’ultimo anno, ha ceduto fino al 4,5% prima di invertire la rotta e salire del 2%. “Voglio essere sincero – ha detto Zuckerberg -: il driver principale del nostro business non è mai stata la quantità di tempo passato sulla piattaforma. Ma la qualità delle interazioni e delle connessioni”, commento interpretato dagli analisti come la volontà dell’azienda di puntare a una minore aggressività nell’espansione e proseguire sulle nuove strategie di modifica dell’algoritmo sul fronte news feed.

Fonte: Corriere Comunicazioni