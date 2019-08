Facebook: pronto a sborsare milioni di dollari a editori Usa

Facebook sta pagando a gruppi editoriali come ABC News (Walt Disney), Dow Jones (News Corp), Washington Post e Bloomberg milioni di dollari per potere usare i loro contenuti in una nuova sezione dedicata alle notizie che il social network intende lanciare il prossimo autunno.

Lo scrive il Wall Street Journal. L'azienda di Menlo Park sarebbe disposta a versare 3 milioni di dollari l'anno per usare in licenza titoli e anteprime di articoli. L'accordo durerebbe per tre anni ma non e' ancora chiaro se e quali gruppi abbiano accettato una simile proposta. Pare che il social network sia anche disposto a dare ai gruppi media la scelta di mostrare sulla piattaforma solo titoli e anteprime degli articoli o gli articoli nella loro interezza. Per Facebook, scrive il Wsj, si trattarebbe di un cambio di rotta rispetto ai termini finanziari offerti per la funzione Instant Articles, nell'ambito della quale il gruppo condivide con i gruppi media i ricavi da pubblicita'.