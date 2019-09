Facebook punta su moda: lavora a Fashion++, stylist virtuale che dà consigli

Facebook punta al campo della moda. Sta per lanciare Fashion++, una sorta di stylist virtuale che da' consigli di abbigliamento agli utenti. Un sistema di intelligenza artificiale riconosce i vestiti e da' suggerimenti su cosa cambiare o aggiungere.

"Può anche raccomandare modi per aggiustare un capo di abbigliamento, come infilare una camicia o rimboccarsi le maniche", ha spiegato Facebook sul suo sito dedicato alla ricerca. La ricerca dovrebbe essere presentata dalla piattaforma all'International Conference on Computer Vision che si terrà a Seoul dal 27 ottobre. Anche Amazon ha puntato sull'abbigliamento con StyleSnap, una sorta di 'Shazam dei vestiti', che consiglia cosa comprare partendo da immagini di diversi tipi di outfit e combinazioni.