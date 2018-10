Facebook, restyling per Messenger. Ecco cosa cambia

Facebook ha annunciato un restyling di Messanger che porterà l'app per la messaggistica assumere un aspetto più lineare. Tra le novità, tre schede (tabs) invece che nove: “Chat”, in cui saranno presenti le conversazioni, sia one-to-one che di gruppo; “People”, in cui gli utenti possono trovare i propri amici, vedere le Storie e verificare se essi sono attivi in quel momento; e “Discover”, con news e altri contenuti.

Questa versione di Messenger avrà nuovi modi per personalizzare le conversazioni: in primis “gradienti di colore” con cui gli utenti possono customizzare le bolle di conversazione.

Le funzioni di Messenger non cambieranno e sarà ancora possibile, ad esempio, creare sondaggi tra gli amici, condividere la propria posizione, dividere il conto del ristorante, sfidare gli amici ai videogame ed effettuare video chat.

“Abbiamo una serie di nuove funzioni che contiamo di introdurre nel prossimo futuro, come la Modalità Notturna, un’interfaccia ridisegnata che riduce il bagliore del telefono”, ha spiegato Stan Chudnovsky, VP di Messenger, in un blog post:

Il lancio del nuovo Messenger avverrà nelle prossime settimane.