Facebook, rivoluzione su Messenger: nuovi strumenti per le aziende

La riorganizzazione dei tool per le imprese dell’app di messaggistica porta nuove soluzioni come scrive Engage, il che vedrà anche lo spegnimento nel corso dei prossimi mesi di Discover, una funzione volta a far conoscere agli utenti brand e bot poco utilizzata.

“Vogliamo rendere più fluido il mondo in cui le persone raggiungono le aziende su Messenger in posti dove sono già alla ricerca di connessioni – spiega Facebook in un blog post -. Investiremo di più su strumenti per connettere persone e imprese – inclusi aggiornamenti ai link m.me, web plugin, vari punti di accesso all’interno della nostra famiglia di app, e prodotti pubblicitari – che portano su Messenger”.

Tra le novità annunciate dal social, il definitivo lancio del prodotto di lead generation, che da questa settimana sarà disponibile come template di Messenger all’interno di Facebook Ads Manager. Sempre come scrive Engage, ad esso sarà possibile creare esperienze automatizzate per migliorare la creazione di lead sull’app. “Le aziende possono continuare la conversazione con i prospect direttamente su Messenger e integrare gli attuali strumenti di CRM per un tracciamento fluido dei lead”, spiega Facebook.

In fase di beta test è invece la possibilità di prenotare appuntamenti tramite l’app di messaggistica, che verrà ufficialmente lanciate a livello globale più avanti nel corso dell’anno. Tra i futuri lanci, anche un miglioramento della reportistica sugli eventi, che consentirà alle aziende di tracciare e avere un report delle conversazioni sull’app.

Facebook, inoltre, sta aggiornando a 24 ore la propria finestra di tempo standard (ossia il tempo di riferimento che le aziende hanno per rispondere alle domande dei consumatori), rendendola in linea con quella di WhatsApp. Dopo questo intervallo di tempo, le imprese potranno comunque ancora utilizzare messaggi sponsorizzati per riprendere i contatti coi clienti, e altro tipo di contenuti personalizzati come reminder di eventi, aggiornamenti sugli acquisti e – attualmente in beta chiuso – l'”agente umano”, che consente a rappresentanti del brand di rispondere a problemi che richiedono una risoluzione.