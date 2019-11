Facebook si rifà il look: cambia il marchio, maiuscolo e con altri colori

Facebook ha cambiato il proprio marchio aziendale. La società si chiamerà ‘FACEBOOK’, scritto tutto in maiuscolo, ma con un carattere e una colorazione diversi rispetto a quello usato finora. Lo ha comunicato la società sul proprio blog, dove ha pubblicato anche alcune fotografie del nuovo logo e come comparirà su tutte le applicazioni del network di Mark Zuckerberg. La decisione di cambiare il logo, fa sapere la società, serve a rendere ancora più esplicito il legame tra la casa madre e gli altri prodotti, da WhatsApp a Instagram, passando per Oculus e Calibra. "Oggi abbiamo aggiornato il marchio della nostra azienda per essere più chiari sui prodotti che provengono da Facebook", ha scritto Antonio Lucio, direttore marketing dell'azienda, in un post. “Abbiamo introdotto un nuovo logo aziendale e stiamo ulteriormente distinguendo la società Facebook dall'app Facebook, che manterrà invece il proprio simbolo". Racchiudere tutti i prodotti della società sotto un unico marchio, che comparirà su tutte le applicazioni della casa madre, ha un tempismo singolare: arriva mentre la politica americana si interroga sulla necessità di spacchettare le società tecnologiche che in questi anni hanno creato monopoli attraverso i processi di acquisizione. Facebook, insieme a Google, è tra i principali indiziati.