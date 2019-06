Facebook lancia la sua criptovaluta. Indagine Usa sulla concorrenza

Facebook ha avviato trattative con l'autorità americana che regola i derivati, la Commodity Futures Trading Commission, sui suoi piani per creare una valuta digitale. Lo riporta il Financial Times. Le trattative sono "nelle fasi iniziali" dice il presidente della Cfct, Christopher Giancarlo. Facebook ha accelerato i suoi piani per una valuta digitale che consenta pagamenti sulla sua rete di piattaforme. Un obiettivo da perseguire con l'introduzione di uno stablecoin, cioè una valuta digitale a corso forzoso, ovvero legata a valute quali il dollaro e l'euro ma non beni fisici quali l'oro o l'argento.

Facebook: Wsj, autorita' Usa verso indagine concorrenza

La Federal Trade Commissione si appresta ad aprire un'indagine sulle pratiche per la concorrenza di Facebook. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali la Ftc potrebbe aprire un'indagine per valutare se Facebook sia stata impegnata in pratiche monopolistiche. I rumors hanno fatto crollare il titolo di Facebook in Borsa, con un -7,3% a Wall Street.