Facebook Trova WiFi: ecco in Italia l’app per trovare WiFi gratis più vicino

WiFi gratuito con Facebook. La nuova app social arriva in Italia

Cerchi un WiFi? Da ora in poi ti aiuta Facebook. Arriva in Italia, ed in tutta Europa, la nuova app social che geolocalizza su una cartina della città in cui ci si trova tutti i punti Wifi ad accesso libero.



L’estate è arrivata e Trova WiFi di Facebook si rivela una app utilissima per chi consumerà le proprie vacanze lontano da casa: condividere un selfie con alle spalle un monumento, un video divertente o semplicemente ascoltare una canzone online non sarà più un problema di giga, con la nuova app social di Facebook che ci aiuta trovare la connessione WiFi gratis più vicina potremo mettere online tutto ciò che ci pare senza ansie.

Facebook Trova WiFi arriva in Italia: come scaricare la app di Facebook Trova Wifi

Come scaricare la app Trova WiFi di Facebook? Per attivare la app Trova WiFi sul nostro cellulare bisogna aprire il menù secondario del social. Una volta aperto il menù di Facebook sarà necessario selezionare l’opzione “mostra tutto” dalla quale poi si potrà procedere a selezionare la voce “trova Wi-Fi”. Appare così una mappa o una lista dei luoghi pubblici o delle attività commerciali con un punto d'accesso aperto. Due infatti sono le possibili visualizzazioni: o un semplice elenco degli hotspot disponibili o visualizzarli sulla cartina. Trova WiFi di Facebook è attiva per i dispositivi Android e iOS.