Fastweb, Andrea Lasagna nuovo Technology officer

La sede di Fastweb

Andrea Lasagna è il nuovo Technology officer di Fastweb, ruolo nel quale risponderà direttamente all’Amministratore delegato Alberto Calcagno. Lasagna avrà la responsabilità delle aree tecnologiche e dei processi operativi relativi alla rete, dei Data Center e dell’infrastruttura informatica. Entrato in azienda nel 1999, durante la fase di avvio di Fastweb, in precedenza si era occupato dello sviluppo della rete IP a banda larga e dell’attuazione del piano di implementazione della rete nazionale di backbone e di accesso per i servizi dati, voce e video. Dal 2011, ha rivestito il ruolo di Head of network engineering, con la responsabilità per le tecnologie di rete fissa e mobile.

Fonte: Corriere Comunicazioni