Fastweb cerca startup e PMI innovative. Al via il progetto Together to 5G

Together to 5G, Fastweb e Digital Magics in cerca di startup e PMI innovative per sviluppare insieme la tecnologia del futuro

Fastweb, uno dei principali operatori di telecomunicazioni in Italia, in collaborazione con Digital Magics, il più importante incubatore di startup digitali “Made in Italy” attivo su tutto il territorio italiano, lancia Together to 5G, la Call for Innovation per start up e Pmi nell’ambito della strategia volta a posizionare l’azienda come il primo operatore italiano pienamente convergente fisso-mobile entro il 2020 grazie alla futura rete di quinta generazione.

L’obiettivo del programma di Open Innovation è creare un ecosistema di imprese digitali e dare vita ad una nuova generazione di prodotti, servizi e modelli di business, che grazie al 5G potranno essere realizzati o perfezionati attraverso l’introduzione di nuove funzionalità.

Together to 5G è rivolta a tutte le startup e PMI innovative italiane, che operano nei settori della sanità, del turismo, del fintech & insurance, della cultura, della pubblica amministrazione, del retail e dell’industria e che utilizzano le seguenti tecnologie: IoT, intelligenza artificiale, realtà aumentata, realtà virtuale, wearable e sensoristica avanzata, edge computing, network slicing e security.

Per partecipare a Together to 5G è necessario registrarsi entro il 25 novembre sulla piattaforma https://openinnovation.digitalmagics.com/it/challenge/together-to-5g .

Fastweb e Digital Magics selezioneranno fino a 10 progetti e inviteranno le aziende a presentare le proprie soluzioni innovative durante l’Innovation Day, che si terrà il 23 gennaio 2019, presso il campus di coworking Talent Garden Milano Calabiana.

Fastweb Together to 5G, programma di co-design e Laboratorio 5G per startup e PMI finaliste

Saranno quindi scelte fino a 3 startup o PMI finaliste che entreranno in un programma di Co-design dove saranno supportate per sviluppare insieme a Fastweb e Digital Magics le proprie soluzioni valutandone le potenzialità strategiche, tecniche e commerciali.

Le società che supereranno la fase di Co-design dimostrando di soddisfare i requisiti tecnologici e commerciali richiesti potranno successivamente accedere alla fase Lab 5G di test e di integrazione in ambiente 5G presso i laboratori di Fastweb e/o nelle aree oggetto di sperimentazione per testare sul campo, in anteprima, la futura rete e sviluppare al meglio la soluzione proposta.

Al termine di questa fase, Fastweb valuterà i risultati ottenuti, nonché il possibile inserimento delle applicazioni innovative all’interno delle sperimentazioni 5G in corso sul territorio italiano e l’integrazione nel proprio portafoglio dei servizi e dei prodotti selezionati, avviando eventualmente una partnership in ottica di Open Innovation.

“Fastweb è in prima linea nello sviluppo del 5G in Italia, possedendo già tutti gli elementi della futura rete di quinta generazione: fibra capillare, 20mila armadi pronti a ospitare le microcelle e le frequenze” – sottolinea Andrea Lasagna, Technology Officer di Fastweb. Crediamo molto in Together to 5G, il programma con il quale Fastweb - lavorando insieme a start up e Pmi - intende spingere ulteriormente l’innovazione verso il 5G, tecnologia che avrà un impatto significativo in modo trasversale, su molteplici settori e servizi rilevanti per la società, arricchendo e trasformando radicalmente il mondo in cui viviamo".



“Grazie a Together to 5G startup e le PMI innovative avranno l’opportunità concreta di lavorare insieme a Fastweb, sia a livello tecnologico che commerciale, per sviluppare un sistema di offerta congiunto da integrare nel portfolio Fastweb” dichiara Layla Pavone, Chief Innovation Marketing e Communication Officer di Digital Magics. “Oltre la crescita del proprio business, di vitale importanza per una neoimpresa digitale, Together to 5G rappresenta un’importante occasione strategica per le startup e le PMI: poter applicare per la prima volta e in anteprima – all’interno dei loro modelli innovativi – la tecnologia 5G, che porterà una vera e propria rivoluzione in tutti i settori, favorendo la nascita di nuove aziende e servizi”.