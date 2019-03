Fastweb, con Smart Health la Telemedicina arriva direttamente a casa

Fastweb lancia Smart Health, il servizio 5G Ready per il telemonitoraggio domiciliare e il supporto alla diagnosi da remoto.

La Telemedicina arriva direttamente a casa con Smart Health, la nuova soluzione proposta da Fastweb in occasione della Digital Week, grazie alla quale si assisterà a un sensibile miglioramento della qualità della vita.

Attraverso l’utilizzo di una piattaforma digitale e di un kit medico a disposizione del paziente presso il proprio domicilio, sarà infatti possibile inviare in tempo reale al personale medico i propri dati clinici ed essere monitorati da remoto, anticipando così le deospedalizzazioni e riducendo i disagi e i costi degli spostamenti per visite e controlli nelle strutture sanitarie.

Affaritaliani.it ha intervistato Massimo Falleti, Business Development Fastweb, che ha illustrato le principali caratteristiche del nuovo dispositivo: "In occasione della Digital Week, Fastweb presenta la propria soluzione di Telemedicina, che risponde alla necessità di portare la medicina direttamente a casa del paziente, alleggerendo il carico delle strutture sanitarie e fornendo una qualità di vita migliore a tutti coloro che ne hanno bisogno. Questa soluzione utilizza le capacità degli operatori delle telecomunicazioni, in questo caso Fastweb, di gestire enormi moli di dati e di portare la comunicazione ovunque: Smart Health, infatti consente alle strutture sanitarie e alle persone che vi operano di vedere in tempo reale le condizioni del paziente. Fastweb da anni è attiva nello sviluppo e nel supporto di nuove soluzioni nell’ambito dell’innovazione e dell’IoT, evolvendosi insieme ad esse".

Smart Health offrirà nuovi servizi grazie alle possibili integrazioni con la tecnologia 5G, già in fase di sperimentazione a Bari. All’IRCCS “Giovanni Paolo II” di Bari, infatti, Fastweb sta infatti sviluppando applicazioni di ultima generazione per la diagnosi e il monitoraggio a distanza dei pazienti, il tracciamento delle strumentazioni sanitarie all’interno del perimetro ospedaliero e per la corretta associazione farmaco-paziente nell’ambito delle cure oncologiche.

Come funziona Smart Health

Smart Health si basa su una piattaforma centralizzata che sfrutta tutte le potenzialità del Cloud Computing erogato da Fastweb. L’infrastruttura infatti consente la conservazione e la trasmissione dei dati medici ed è in grado di garantire il massimo dell’affidabilità e della continuità del servizio, nonché la totale sicurezza e protezione del dato clinico. Inoltre la piattaforma abilita servizi avanzati come la refertazione, erogata anche tramite unità mobili, e il teleconsulto da remoto attraverso avanzati sistemi di teleconferenza per la video comunicazione a distanza, grazie ai quali il paziente è in grado di dialogare in tempo reale con il proprio medico curante ed essere visitato rimanendo presso la propria abitazione.

Il paziente avrà inoltre a disposizione un kit medico, da usare direttamente a casa, costituito da un dispositivo per l’invio dei dati in tempo reale al medico curante e da un set di dispositivi medicali (misuratori di pressione digitali, misuratori di glicemia, saturimetri, fascia cardio, porta pillole digitale in grado di emettere allarmi e segnalazioni) con i quali effettuare le misurazioni previste.

Con Smart Health, inoltre, migliorerà sensibilmente anche la qualità del percorso terapeutico grazie al sistema di controllo per la corretta assunzione dei farmaci da parte del paziente e dell’esecuzione degli esami programmati da eseguire a casa propria. Il personale sanitario ha infatti a disposizione una piattaforma web con la quale è possibile pianificare l’agenda delle misurazioni e dell’assunzione dei farmaci e visualizzare l’andamento dei parametri nel tempo.

Anche le strutture ospedaliere e le cliniche potranno beneficiare dei vantaggi, come la riduzione dei costi di ricovero e di incidenza delle infezioni ospedaliere. Inoltre, anche il personale medico potrà effettuare visite più frequenti e monitorare costantemente i parametri clinici del paziente, prevenendo le emergenze e intervenendo in modo tempestivo in caso di necessità.