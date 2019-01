Fastweb e Digital Magics premiano i tre migliori progetti di "Together to 5G".

Si è conclusa con la premiazione di Guardian, Horta, e Quavlive la fase finale di "Together to 5G", la Call for Innovation per startup e PMI innovative italiane lanciata lo scorso ottobre da Fastweb, in collaborazione con Digital Magics, il più importante incubatore di startup digitali Made in Italy attivo su tutto il territorio italiano, al fine di stimolare e supportare la nascita di servizi innovativi di nuova generazione grazie allo sviluppo della tecnologia 5G.

Le aziende vincitrici sono risultate infatti le tre migliori proposte fra le dieci pre-selezionate alla fase finale e che ieri hanno presentato a Milano le proprie soluzioni e applicazioni di IoT, intelligenza artificiale, realtà aumentata, realtà virtuale, wearable e sensoristica avanzata, nei settori della sanità, dell’industria 4.0, della sicurezza, del turismo e della cultura, del fintech & insurance e della smart city.

"Together to 5G" nasce infatti con l’obiettivo di creare un ecosistema di imprese digitali e dare vita ad una nuova generazione di prodotti, servizi e modelli di business i quali, grazie all’integrazione con la rete e l’architettura 5G, potranno essere realizzati o perfezionati attraverso l'introduzione di nuove funzionalità.

Dalla fase di lancio, "Together to 5G" ha raccolto le candidature di ben 50 aziende, fra le quali sono state pre-selezionate lo scorso dicembre le 10 startup e PMI che ieri, presso il campus di co-working Talent Garden Milano Calabiana, hanno partecipato all’Innovation Day, la fase conclusiva della competizione.

La giuria, composta da tecnici ed esperti di settore di Fastweb e Digital Magics, ha così scelto i 3 migliori progetti finalisti che entreranno ora in un programma di Co-design dove Fastweb e le aziende si “contamineranno” in uno scambio reciproco di competenze e visioni per la co-creazione di soluzioni nuove e innovative. Guardian, Horta, e Quavlive si sono infatti distinte per l’alto livello di innovazione e la visione strategica dei progetti proposti.

Guardian ha sviluppato un sistema IoT innovativo, con brevetti internazionali, che riconosce l'onda primaria di un terremoto e avvisa prima dell'arrivo dell’onda secondaria-distruttiva. Il device controlla la staticità strutturale, segnala eventuali variazioni o danni invisibili, garantisce un servizio di monitoraggio ambientale e allerta per prevenire gli incidenti domestici.

Horta ha sviluppato delle piattaforme internet (Decision Support Systems) che raccolgono, in tempo reale, dati delle coltivazioni tramite sensori e strumenti di scouting, li organizzano in sistemi Cloud, li interpretano tramite tecniche avanzate di modellistica e Big Data e infine li integrano fornendo informazioni, avvisi e soluzioni per la gestione agronomica di precisione e sostenibile delle colture.

Quavlive offre invece servizi di dimensionamento di sistemi di videostreaming come trasmissione, registrazione e archiviazione di eventi trasmessi in live streaming e commercializzazione in modalità abbonamento e pay-per-view; gestione di archivi multimediali di tipo immersivo in Realtà Virtuale e Aumentata, applicazioni di tipo video E-Learning per la formazione.

Le società che nei prossimi mesi soddisferanno i requisiti progettuali richiesti, superando così la fase di Co-design, accederanno da marzo alla fase Lab 5G di test e di integrazione in ambiente 5G presso i laboratori di Fastweb e nelle aree oggetto di sperimentazione per testare sul campo, in anteprima, la futura rete e sviluppare al meglio i servizi ideati.

Al termine di questa fase, Fastweb valuterà i risultati ottenuti, nonché il possibile inserimento delle applicazioni innovative all'interno delle sperimentazioni 5G in corso sul territorio italiano e potenzialmente l’integrazione nel proprio portafoglio dei servizi e dei prodotti selezionati, avviando eventualmente una partnership in ottica di Open Innovation.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti da "Together to 5G", che ha fatto emergere ancora una volta quanto il 5G sia un meraviglioso catalizzatore di energie e di come tutto l’ecosistema imprenditoriale e di startup stia già sviluppando intorno ad esso soluzioni efficaci, innovative e dirompenti” ha dichiarato Roberto Chieppa, Chief Marketing & Customer Experience Officer di Fastweb. “Vogliamo continuare ad essere in prima linea nello sviluppo del 5G in Italia e siamo convintiche iniziative come queste possano essere un’opportunità per accelerare l’implementazione della tecnologia di quinta generazione che stimolerà l’introduzione di soluzioni sempre più innovative per i nostri clienti, favorendo, nello stesso tempo, la crescita delle eccellenze italiane e la promozione delle nostre imprese nazionali e del sistema Paese”.

“Il Programma "Together to 5G" di Fastweb rappresenta una sfida importante, perché la tecnologia 5G sarà in grado di cambiare davvero la nostra quotidianità migliorando prodotti e servizi che già utilizziamo e creandone di nuovi”, dichiara Layla Pavone, Chief Innovation Marketing e Communication Officer di Digital Magics. “Le startup e le PMI, che abbiamo scelto, hanno proposto delle soluzioni ad alto contenuto tecnologico, complete ed estremamente innovative in campo video e ADV, salute, monitoraggio ambientale, sicurezza sul lavoro e sostenibilità agroalimentare. Inizia ora la seconda fase di Co-design, in cui il team del nostro incubatore lavorerà a quattro mani insieme a Fastweb per supportare lo sviluppo concreto delle migliori startup e PMI, che poi potranno sperimentare il 5G con l’obiettivo di entrare nel portfolio Fastweb e creare delle partnership di ‘Open Innovation’”.