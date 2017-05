Fastweb mobile: parte un'offerta radicalmente innovativa con tariffe chiare

Alberto Calcagno, amministratore delegato di Fastweb, che presenta un'offerta mobile fortemente innovativa.

Fastweb compie un passo decisivo verso la trasformazione in operatore pienamente convergente, presentando un’offerta di telefonia mobile radicalmente innovativa: trasparenza, libertà, senza limiti, sono i tre pilastri attorno ai quali l’azienda ha disegnato le proprie soluzioni mobili per le famiglie italiane, introducendo dei significativi cambiamenti nel settore. In un mercato della telefonia mobile in cui è difficile orientarsi, tra centinaia di offerte e promozioni, meccanismi non sempre chiari, costi nascosti, sovraprezzi elevati per traffico voce e dati extra-soglia e per servizi accessori, Fastweb scrive regole del gioco a favore del consumatore per dare a tutti gli italiani la possibilità di comunicare con la massima libertà, senza il rischio di sorprese in bolletta, grazie a tariffe chiare e a soluzioni innovative.

Le nuove offerte Fastweb, infatti, sono caratterizzate dalla massima trasparenza, grazie alla eliminazione degli extra costi spesso addebitati nel mercato per l’utilizzo di funzionalità come la segreteria telefonica, il servizio “richiamami”, il controllo del credito residuo che fanno lievitare in modo rilevante la spesa degli utenti telefonici rispetto al valore nominale delle offerte. Tutte le offerte mobili di Fastweb includono, infatti, i servizi accessori – segreteria telefonica, funzione “richiamami”, controllo del credito - mettendo fine alle sorprese in bolletta. Inoltre, lo scatto alla risposta è gratuito e i costi previsti in caso di superamento dei minuti voce e dei Giga inclusi nell’abbonamento sono tra i più bassi del mercato.

La rivoluzione mobile di Fastweb è poi orientata alla massima libertà, eliminando i tradizionali vincoli di durata: Fastweb vuole dare la possibilità agli utenti di provare la qualità dei suoi servizi mobili senza periodi minimi di abbonamento o penali che, nel mercato, possono arrivare anche fino a 49€ in caso di recesso anticipato. Saranno dunque la convenienza, l’innovazione e la qualità delle offerte, non le penali, a trattenere i clienti. Sempre nell’ottica di offrire maggiore libertà di comunicare, Fastweb introduce un’altra novità: i minuti di traffico inclusi possono essere utilizzati per chiamate verso 50 destinazioni internazionali, tra cui, oltre all’Europa, Cina, Canada e Stati Uniti. Per alcune delle destinazioni (ad esempio Cina e USA) i minuti sono utilizzabili per chiamate internazionali non solo verso fisso ma anche verso mobile. Fastweb è il primo operatore nel mercato ad offrire a tutti i clienti un intero portafoglio di offerte mobili con traffico incluso non solo verso fisso e mobile in Italia ma anche verso più di 50 destinazioni internazionali, senza il bisogno di sottoscrivere opzioni od offerte specifiche.

Infine, tutte le offerte consentono, oltre ai Giga inclusi, di navigare in mobilità senza limiti grazie alla connessione automatica agli hot spot WoW-FI, l’innovativo servizio di wi-fi condiviso tra la Community dei clienti, disponibile oggi in più di 800 Comuni d’Italia. Si amplia, dunque, in modo sostanziale la capacità dei clienti di navigare in mobilità, rivoluzionando le abitudini dei consumatori. I clienti mobili Fastweb in 800 città italiane avranno a disposizione una connessione automatica a quasi 1 milione di hot spot per guardare film sul proprio smartphone, ascoltare musica, scaricare contenuti multimediali senza consumare i Giga inclusi nel proprio abbonamento. “Oggi Fastweb presenta un’offerta mobile profondamente innovativa – ha dichiarato Alberto Calcagno, amministratore delegato di Fastweb – e lo fa dimostrando che si può concretamente offrire un servizio di nuova generazione, completo e a valore aggiunto avendo certezza dei costi e, soprattutto, senza rinunciare alla qualità”. “Proprio come abbiamo fatto 18 anni fa sul mercato del fisso con la nostra rete in fibra ottica lanciamo un nuovo paradigma nel mercato del mobile e abbiamo deciso di farlo ora, senza aspettare l’avvio del nostro servizio 5G, perché pensiamo che il mercato in Italia abbia bisogno di essere più centrato sul consumatore e sui suoi reali bisogni, eliminando definitivamente tutte le incertezze legate a costi nascosti e a vincoli contrattuali”.



L’offerta Mobile di Fastweb mette fine alle incertezze che solitamente caratterizzano l’utilizzo del mobile da parte degli utenti e prevede quattro profili pensati per soddisfare al meglio tutti i bisogni di comunicazione e di connessione. Le offerte sono accessibili sia ai nuovi clienti che a chi ha già un abbonamento mobile Fastweb. Mobile 500 include 500 minuti, 500 sms e 3GB in 4G mentre Mobile 250 include 250 minuti, 250 sms e 6GB in 4G, entrambe al prezzo di 9,95 euro ogni 4 settimane (5.95€ se si è clienti del fisso). Chi desidera il servizio voce illimitato e 6GB in 4G può sottoscrivere invece Illimitato a 14,95€ ogni 4 settimane (9,95 euro se si è clienti del fisso). Infine Fastweb lancia Mobile 100, una nuova offerta base, unica sul mercato, che consente di accedere ai servizi mobili a soli 1,95 euro ogni 4 settimane (0,95 se si è clienti del fisso) avendo inclusi 100 minuti e 100 Mega di traffico Internet in 4G. Fastweb garantisce gli stessi prezzi d’offerta presso tutti i canali di vendita, in negozio così come su fastweb.it. Il lancio delle nuove offerte mobili è un passaggio fondamentale - dopo la migrazione sulla rete 4G e 4G plus - verso il consolidamento della posizione di Fastweb come player di rilievo nel mercato, in attesa del passo successivo - l’avvio delle sperimentazioni 5G previsto già nel 2017 e, successivamente, dei servizi commerciali sulle nuove reti mobili – segmento nel quale l’azienda vuole svolgere un ruolo da protagonista.