Fastweb: nuove offerte per fisso, mobile e Sky

FASTWEB: LE MIGLIORI OFFERTE DI TELEFONIA MOBILE E FISSA

La migliore tecnologia disponibile sul mercato al prezzo più vantaggioso: è la promessa contenuta nelle nuove offerte Fastweb per i clienti della rete fissa e mobile, con prezzi bloccati per 12 mesi o per sempre, in base alle opzioni attivate.

FASTWEB OFFERTA ADSL CASA ALL INCLUSIVE CON MODEM FASTGATE

Optando per l’acquisto online è possibile approfittare della massima convenienza per le offerte adsl casa, con un costo fisso mensile a partire da 24,95 euro e accesso a internet illimitato superveloce fino a 1Gbit al secondo. L’importo è all inclusive, ovvero include l’attivazione e la fornitura del modem FASTGate senza vincoli contrattuali e senza costi nascosti, incluso il recesso anticipato o la segreteria telefonica, generalmente disponibili a un costo aggiuntivo. Tanti vantaggi e massima libertà, perché in ogni momento è possibile disattivare il contratto senza incorrere in extra costi.

FASTWEB OFFERTA INTERNET + TELEFONO

Analoghi vantaggi per chi attiva online l’offerta Internet + Telefono. In questo caso il costo è di 29,95 euro mensili e include le chiamate nazionali gratuite verso la rete fissa. Oltre alla fornitura del modem FASTGate di ultima generazione, l’offerta include anche un anno di Amazon Prime e un servizio digital a scelta fra quelli proposti da Fastweb, anche questo gratis per un anno.

OFFERTA SKY E FASTWEB

In promozione anche l’offerta Sky e Fastweb che combina internet ultraveloce, chiamate illimitate verso i numeri fissi e i servizi di intrattenimento Sky. L’attivazione online prevede una tariffa mensile di 20,90 euro per i nuovi clienti e di 22,95 euro per chi ha già un abbonamento Sky. Sono inclusi nell’offerta i pacchetti Sky TV, Sky Box Sets e Sky Famiglia, nonché i servizi Sky Q Black, Sky On Demand, Sky HD, 4K HDR e Sky Go Plus. Per verificare la disponibilità del servizio è sufficiente collegarsi a Fastweb.it e specificare l’indirizzo e l’operatore di telefonia fissa presente in zona.

FASTWEB OFFERTE TELEFONIA MOBILE

Nell’ambito delle offerte mobile di Fastweb, è poi possibile scegliere tra tre diverse opzioni, a seconda delle proprie esigenze: Mobile Base, Mobile Voce & Giga e Mobile Freedom. L’offerta base, disponibile a 1,95 euro al mese per i clienti Fastweb casa e a 2,95 euro al mese per i clienti solo Mobile, prevede 1G in 4G, 100 minuti di chiamate in Italia e verso 60 destinazioni internazionali e 100 SMS, più ovviamente WOW Fi illimato. Con Mobile Voce & Giga si hanno invece 20 GB di traffico al mese, insieme a 1000 minuti di chiamate verso numeri fissi e mobile e 100 SMS. Anche in questo caso, il traffico voce è valido in Italia e verso 60 destinazioni estere. L’offerta, gratis per il primo mese, è disponibile a un costo mensile di 5,95 euro, oppure a 10,95 euro con 10 GB per i clienti solo Mobile.

Chi vuole garantirsi un servizio ancora più completo può optare per Mobile Freedom: in questo caso i GB diventano 30 e le chiamate – valide in Italia e verso 60 destinazioni straniere – illimitate, a fronte di un costo mensile di 9,95 euro per chi usufruisce anche dell’offerta residenziale, o in alternativa di 14,95 euro per i clienti solo mobile. Anche per Mobile Freedom, il primo mese è gratis.

PROMOZIONI FASTWEB: SEMPRE AGGIORNATI CON L’APP GRATUITA MYFASTWEB

Per tenersi aggiornati su tutte le promozioni Fastweb in corso e localizzare il negozio più vicino è possibile utilizzare anche l’applicazione gratuita MYFastweb, disponibile per i titolari di Partita IVA e per i clienti residenziali.