Fca, il budget media va a Starcom

Starcom, l’agenzia media che in Italia è guidata da pochi mesi da Vita Piccinini, chiude il 2016 con un'altra buona notizia. Dopo Visa si aggiudica la gara media Emea ed Asia Pacific di Fca. La notizia non è ufficiale, ma sembrano non esserci più dubbi.

Il budget Fca, stimato 600 milioni di euro complessivi (di cui circa 100 italiani) è stato fin qui gestito da Maxus (GroupM-Wpp). Cliente storico di Wpp sta dunque per passare a Publicis Media e, visto che Zenith ha già Toyota e Mercedes, l'onore toccherà a Starcom.