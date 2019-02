Federica Panicucci lancia il brand “Let’s Bubble”

Federica Panicucci torna nel mondo della monda. La conduttrice e il compagno Marco Bacini, proprietario di Rude, ha lanciato un marchio di abbigliamento fast fashion, chiamandolo “Let’s Bubble”. Per il brand, la coppia ha sviluppato un format di franchising. Da novembre sono stati aperti i primi 7 store ed entro il prossimo mese e mezzo, spiega Bacini, si taglierà il nastro di altre 8 boutique. L’obiettivo - si legge su www.pambianconews.com - sono 30 punti vendita entro fine 2019 e 50 per il 2020. Il mood della label è pop, con una proposta che mixa t-shirt stampate con frasi spiritose e ritratti non convenzionali di icone del cinema, felpe oversize e accessori, parka e cover per cellulari.