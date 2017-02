Fernet-Branca, nuovo spot on air dall'8 febbraio

Un amaro e le sue 27 erbe: il viaggio verso l’inimitabile inizia da qui. Dall’8 febbraio sarà on air il nuovo spot di Fernet-Branca, l’amaro per eccellenza che fin dalla sua nascita nel 1845 viene prodotto secondo la ricetta originale. La nuova campagna 2017 – un esempio di maestria cinematografica - dà risalto ai valori di un prodotto dalle caratteristiche uniche: spettacolo per gli occhi, prima che per il palato.

Il progetto del nuovo spot rispecchia tutta la sapienza artigianale e le complesse tecniche di produzione da cui ha origine Fernet-Branca. Nasce infatti dalla collaborazione di Fratelli Branca Distillerie con il noto fotografo inglese Martin Wonnacott, specializzato nei racconti fotografici sul mondo dei drink. Nel corso della sua carriera, tra Londra, New York e Los Angeles, Wonnacot ha realizzato campagne per le più importanti multinazionali del settore spirits. L’incontro della sua arte con Fernet-Branca ha dato alla luce prima uno scatto - realizzato con una fotocamera Phantom 4K High Speed montata su un braccio robotico telecomandato - poi un film, che esprimono tutto il carattere e l’autenticità che da sempre contraddistinguono questo brand storico. E’ dalla sua eccezionale interpretazione fotografica che nasce il nuovo spot. Il film, realizzato dall’agenzia statunitense H&L Partners, mette in scena una vera e propria esplosione di ingredienti: le erbe e spezie che compongono Fernet-Branca.

“L’ispirazione iniziale è stata un’esplosione di erbe all’interno della bottiglia – spiega Martin Wonnacott, fotografo ideatore dello scatto – Lo scatto cattura l’istante dell’esplosione degli ingredienti. Non ha necessitato di editing o effetti speciali: abbiamo utilizzato i veri ingredienti che compongono Fernet-Branca e grazie a un computer abbiamo potuto sincronizzare il tutto e cogliere così il momento perfetto”.

L’unicità di Fernet-Branca viene comunicata anche attraverso la musica: la colonna sonora è stata curata da Publitalia e dall’agenzia Sing Sing, che hanno dato un nuovo ritmo al jingle storico del Maestro Franco Godi, utilizzato per le precedenti campagne, riproducendolo in una versione più lounge e magica, con un tocco di contemporaneità. Oltre alla campagna tradizionale, Publitalia ha realizzato un long video da 60 secondi con contenuti extra, in cui Fernet-Branca e l’universo del suo gusto sembrano prendere vita in un mix voluttuoso e carico di atmosfera. Lo spettatore segue questo morbido incontro, finché il prodotto sembra diventare vivo e si materializza in una goccia, l’essenza dello spirito del brand. Il long video nella sua versione integrale sarà on air sui canali di Publitalia a partire dal 19 febbraio.

Con questa campagna si celebra anche il grande ritorno di Fernet-Branca alla radio con uno spot, sempre on air dal 19 febbraio, scandito in tre versioni, ognuna delle quali introduce il consumatore all’assaggio in “3 sorsi”, il modo perfetto di degustare l’amaro.

“Siamo lieti di aver collaborato ancora una volta con Branca e di aver contribuito a questa nuova campagna, sempre più innovativa, per il loro prodotto più celebre – afferma Gabriele Buora, Head of Creativity Media Factory di Publitalia – Il progetto di comunicazione è nato dalla partnership tra Publitalia, Radio Mediaset e Mediamond ed è stato creato ad hoc dalla unit Innovation CrossmediaBranded, mentre la parte di strategia e pianificazione è in collaborazione con il centro media Carat Italia”.

“Con questo spot abbiamo voluto fare un ulteriore passo per comunicare il nostro prodotto in maniera innovativa e appassionare i consumatori – afferma Niccolò Branca, Presidente e AD di Fratelli Branca Distillerie – Questa campagna ci ha permesso di esprimere a pieno l’autenticità e la passione che caratterizzano il nostro prodotto e da sempre sono tra i principi cardine della nostra azienda”.

La campagna di Fernet-Branca prevede spot nel formato 15” e 30” che andranno in onda sulle maggiori reti generaliste e digitali e un long video tv nel formato 60” sulle reti Mediaset in target. La campagna spot radio sarà in onda sulle emittenti Radio105, Montecarlo, Virgin. La campagna prevede inoltre una videostrategy sui siti in target Mediamond.

La pianificazione è a cura di Carat Italia.

Il film è stato realizzato da H&L Partners, l’Art director è David Swope.

La direzione creativa dei long video tv 60” è stata affidata a Francesco Emiliani per la regia di Dario Piana. La casa di produzione è Black Mamba Productions e la post produzione è a cura di Edi-Effetti Digitali Italiani.

Per la composizione musicale originale, Publitalia si è avvalsa della collaborazione di Sing Sing, su licenza del Maestro Franco Godi, autore dello storico brano degli spot Fernet-Branca.

L’organizzazione e il coordinamento dell’attività produttiva dei long video e del nuovo jingle musicale (utilizzato per lo spot 30”, per i long video 60” e per gli spot radio) è a cura della unit Innovation - Creativity Media Factory con la collaborazione dell’Editore RTI - Mediaset.

La produzione degli spot radio è a cura di Radio Mediaset.