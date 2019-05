Ferpi, al via il Festival delle Relazioni Pubbliche a Venezia.

Per il sesto anno consecutivo, Venezia ha accolto la comunità dei comunicatori e relatori pubblici italiani nella sede della Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, che ha ospitato nella cornice dei suoi saloni la sesta edizione di InspiringPR, il Festival delle Relazioni Pubbliche organizzato da Ferpi Triveneto e promosso da Ferpi, dedicato quest'anno al tema dei Confini.

Sul palco si sono alternati oltre 20 speaker provenienti dal mondo della comunicazione, delle professioni e dell’impresa, per un evento unico nel panorama italiano delle relazioni pubbliche: un momento di incontro, di formazione, di networking e d’ispirazione che ogni anno riesce a portare nella città lagunare i migliori professionisti italiani della comunicazione.

Affaritaliani.it ha intervistato Pier Donato Vercellone, Presidente Ferpi: "Il tema dei Confini si addice perfettamente alla nostra professione e sono molto felice che Ferpi Triveneto l'abbia selezionato come tema ispiratore di questa nuova emozionante edizione. Per noi, i confini devono essere oltrepassati e valicati, perché molto spesso nel nostro lavoro è necessario individuare soluzioni non convenzionali per creare un legame emotivo e una narrazione efficace".

I brand, ha proseguito Vercellone, devono "prendere posizione, devono possedere un corporate purpose che possa costruire reputazione. I comunicatori sono i brand, non sono i brand a fare i comunicatori. Il nostro ruolo è, pertanto, quello di superare i confini del convenzionale per costruire questo grande legame emotivo. Noi comunicatori sappiamo riconoscere e mantenere i confini della deontologia, della trasparenza e dell'etica professionale: le grandi trasformazioni digitali di questi anni richiedono una forte guida e una grande attenzione a come vengono gestite e sfruttate. È qui che sopraggiungono l'etica e la deontologia, che diventono elementi portanti".

In merito all'attività di Ferpi, Vercellone ha aggiunto: "Il Festival InspiringPR, che arriva oggi alla sua giornata conclusiva qui a Venezia, è un momento di grande coinvolgimento emotivo che ruota attorno ai temi della comunicazione d'impresa, del brand management, della reputazione e delle PR. Ferpi è la storica associazione che si propone, da oltre cinquant'anni, di diffondere e creare cultura e conoscenza di tali temi e di tutelare le istanze dei comunicatori d'impresa in Italia, divenendo una federazione sempre più autorevole e credibile, che prossimamente parteciperà agli Stati Generali dell'editoria volute dal Sottosegretario Crimi, con il fine di rappresentare la nostra comunità professionale".

VIDEO: Pier Donato Vercellone, Presidente Ferpi, racconta il Festival Inspiring PR

InspiringPR, il programma e gli ospiti

L’apertura di InspiringPR è stata affidata, venerdì 24 maggio, all’incontro “Dire, fare, comunicare. Imprese e protagonisti della comunicazione a Nordest”: un dibattito aperto a tutti che vuole offrire un confronto sui cambiamenti della comunicazione mettendo attorno ad un tavolo giornalisti, ricercatori, aziende e comunicatori. Ad aprire i lavori il professor Marco Bettiol con un’analisi dello scenario della comunicazione a Nordest. A seguire, una tavola rotonda a cui hanno preso parte Mafe De Baggis, Consulente di Comunicazione Digitale, Federico Girotto, Amministratore Delegato di Masi Agricola, Febo Leondini, Consigliere Delegato di Birra Castello, Alessandro Russello, Direttore del Corriere del Veneto e Giampietro Vecchiato, Professore di Relazioni Pubbliche.

La giornata di sabato 25 maggio, invece, ha proposto come da tradizione il format adottato con successo nelle scorse edizioni, con interventi brevi di 10 minuti e speaker provenienti dai più svariati ambiti della conoscenza, che hanno raccontato le loro esperienze personali e professionali legate al tema di quest’edizione.

Tantissimi i personaggi che si sono avvicendati quest’anno sul palco di InspiringPR: la formatrice di imprese e PA Laura Aglio, lo scrittore Alessandro Barbaglia, il Fondatore e CEO di Labomar Walter Bertin, la consulente di immagine Elisa Bonandini, il giornalista Nicola Bruno, l'umanista e consulente in psicologia del lavoro e dei consumi Massimo Bustreo, CEO di SecurSAT Giuseppe Calabrese e lo scrittore candidato al Premio Strega Elvis Malaj sono solo alcuni dei nomi più illustri.

Per il terzo anno consecutivo, il Festival ha proposto anche InspiringPR Award, il riconoscimento per la miglior campagna o azione di relazioni pubbliche in collaborazione con L’Eco della Stampa.