Fiat chiama Shaggy e Sting. La nuova famiglia 500 “120°”

Per celebrare i suoi 120 anni, Fiat ha deciso di fare un regalo a sé stessa e ai suoi clienti: un’edizione speciale della famiglia500, la nuova gamma “120°”, declinata sui tre modelli: 500, 500X e 500L.

Attorno alla gamma 500 più connessa ed elegante di sempre – che, insieme ad Apple, offre ai propri clienti 6 mesi di Apple Music in omaggio per ascoltare in streaming oltre 50 milioni di canzoni senza pubblicità, – è nato un progetto di comunicazione integrato e multicanale, un sistema di branded content ideato dall’agenzia creativa Leo Burnett.

Al centro del progetto - scrive www.spotandweb.it - troviamo il video musicale di Just One Lifetime, brano di Shaggy e Sting tratto da “44/876” fresco vincitore del Grammy per il miglior album reggae.

Il videoclip, firmato dal grande regista americano Jospeh Kahn, non è che l’inizio: la famiglia Fiat 500 120th Anniversary diventa protagonista insieme a Sting e Shaggy di una serie di spot ideati dall’agenzia di Publicis Groupe, che ne celebrano le features esclusive, la versatilità e l’appeal estetico senza tempo.

Teaser, trailer e contenuti esclusivi completano l’ecosistema narrativo di questo progetto che per molti versi rappresenta un’esperienza unica nella storia della comunicazione del brand e delle stesse celebrities coinvolte. D’altra parte 120 anni si compiono una volta sola, ed è giusto che la celebrazione di un momento così speciale sia altrettanto “once in lifetime”.

La campagna sarà on air con pianificazione Starcom a partire dal 6 marzo su canali digital e televisivi a livello EMEA vendo poi declinata su radio, stampa e affisione.

Il progetto è stato interamente ideato e sviluppato dal Hub FCA di Torino di Leo Burnett e Starcom. Sotto la direzione creativa di Cristiano Nardò hanno lavorato l’art director, Domenico Prestopino e la copywriter Elsa Tomassetti; il team account composto da Paolo Griotto e Morena Sgarbi è stato coordinato da Maurizio Spagnulo, mentre il team media è stato diretto da Boaz Rosenberg.Video Player00:0001:30

CREDITS

Agency: Leo Burnett

General Manager: Maurizio Spagnulo

Direttori Creativi Esecutivi: Alessandro Antonini, Selmi Barissever, Lorenzo Crespi

Creative Director: Cristiano Nardò

Art Director: Domenico Prestopino

Copywriter: Elsa Tomassetti

Team Account: Paolo Griotto, Morena Sgarbi

Head of tv dept: Riccardo Biancorosso

Tv Producer: Francesca Bocci

Centro Media: Starcom

General Manager: Boaz Rosenberg

Produzione: Prodigious

Video Editor:Andrea Vertone, Sergio Pugliatti

Casa di Produzione:Movie Magic

Executive Producer:Chicco Mazzini

Producer:Alexia Gamba

Regia:Joseph Kahn

DOP: David C Weldon JR

Post produzione video:band

Post audio: disc to disc