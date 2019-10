Film, accordo Netflix-Mediaset. Film italiani nel mondo e nuova sede italiana

Netflix aprirà una sede in Italia

"Come tutte le imprese internazionali è importante pagare le tasse in Italia: apriremo un ufficio che avrà una residenza stabile nel Paese e nel momento in cui lo faremo saremo contribuenti così come ogni altra impresa" spiega Hastings, che di Netflix è ceo rispondendo ad una domanda sull'inchiesta aperta dai pm milanesi per omessa dichiarazione dei redditi nei confronti della società californiana che comunque in Italia non ha strutture e dipendenti visto che opera dall'Olanda.

Tv: Netflix e Mediaset annunciano prima partnership per 5 film

Un'alleanza inedita per valorizzare storie e produttori indipendenti del cinema Made in Italy. Il mondo della tv può festeggiare: Netflix e Mediaset hanno firmato una partnership per i prossimi due anni per produrre insieme sette film. Sette prodotti che saranno lanciati in anteprima mondiale sul colosso di streaming a partire dal 2020, e andranno successivamente in onda in esclusiva free sui canali lineari del Biscione. "E' solo il primo passo, siamo molto complementari", ha spiegato in conferenza stampa a Roma il fondatore e Ceo di Netflix Reed Hastings."L'idea è di sviluppare l'idea anche in altri Paesi, partendo dalla Spagna.

Il nostro accordo è nato su un concetto condiviso: la rilevanza strategica del contenuto originale", gli fa eco un sorridente Alessandro Salem, direttore generale dei contenuti Mediaset. Insomma, dopo l'abbraccio con Sky, il nuovo asse tra l'intrattenimento via internet ed un gruppo tv 'classico' è realtà. E dei sette film annunciati, vengono svelati i primi cinque titoli. Storie inedite che racchiudono una varietà di generi e temi, dalle esplorazioni dell'amore teen in 'Sotto il sole di Riccione' con Enrico Vanzina a 'Sulla stessa onda', nato dagli stessi creatori del film su Stefano Cucchi e incentrato su una dolorosa storia d'amore tra due giovani in Sicilia.

Spazio poi alla storia mai raccontata di uno dei più grandi calciatori italiani, 'Il Divin Codino' Roberto Baggio, interpretato da Andrea Arcangeli. Un viaggio nei 22 anni di carriera della star del calcio di Caldogno, che include il difficile esordio come giocatore e le divergenze con alcuni degli allenatori. E ancora: dalla storia di un'amicizia intergenerazionale nel mondo dei tifosi di calcio di 'Al di là del risultato' ad una vicenda di vendette radicate nei valori tradizionali della famiglia con 'L'Ultimo Paradiso'.

Qui, in una Puglia degli anni 50', il protagonista è Ricardo Scamarcio, che torna su Netflix dopo il successo de 'Lo Spietato': "Lavorare con loro è stata un'esperienza incredibile, hanno una velocità di esecuzione per noi determinante. Qui il protagonista è Ciccio Paradiso, tra braccianti e latifondisti".La polpa quindi non manca e nessuno vuole escludere altri progetti insieme, senza correre sul tempo, "perché non c'è nessuna fretta".

La volontà è quella di puntare con forza sull'Italia: "Il nostro investimento totale è di 200 milioni di euro in contenuti italiani in due anni e questi film con Mediaset sono parte di questo sforzo", dice Hastings, che fa i conti: "Abbiamo più di 2 milioni di abbonati in Italia che continuano a crescere". Concorrenti e debito non preoccupano "(Non abbiamo questo problema, continuiamo a crescere").

"Abbiamo piu' di 2 milioni di abbonati in Italia e contiamo di continuare a crescere". Lo ha detto il ceo di Netflix Reed Hastings nel corso della presentazione dell'accordo di produzione dei contenuti con Mediaset. Hastings ha poi annunciato nuovi investimenti in Italia: "Investiremo nei prossimi due anni 200 milioni in contenuti italiani e questi film sono parte di questo sforzo" ha detto riferendosi all'intesa con Mediaset che riguarda appunto la produzione di 7 film. Il manager ha poi precisato che Netflix non intende comunque aprire siti produttivi ma che per i nuovi progetti sceglieranno "facilities che ai produttori piacciono".