Fiorello attacca De Santis. Lei risponde... Lo showman sarà a Sanremo

"Farò 15 minuti su Rai1. De Santis non c'è oggi qui. Lo so io dove sta, sta con Foa, a fare caroselli. Non vorrei essere blasfemo, ma pare che San Francesco lacrimasse mojito". Così in conferenza stampa oggi a Roma Fiorello ha attaccato la direttrice De Santis colpevole a suo dire di non aver partecipato all'evento. In realta, secondo quanto risulta ad Affari, De Santis aveva avvisato l'ufficio stampa Rai perché bloccata all'ultimo momento da un serio problema personale. E successivamente aveva scritto un messaggio personale a Susanna Biondo, la moglie di Fiorello, per scusarsi. Del resto, la stessa Susanna era impossibilitata a partecipare alla conferenza e ha scambiato con Teresa messaggi cordiali e affettuosi. Anche se forse, qualcuno ha invece voluto rappresentare a Fiorello le cose in maniera diversa.

Altra cosa è il tema sui contenuti delle "pillole" di Fiorello che verranno ospitate dalla Rete 1 dopo il Tg1. Di tutto Fiorello ha trattato con l'ad Fabrizio Salini e la De Santis ha accettato di accogliere volentieri i contributi senza visionare i materiali in anteprima. "E' doveroso che sia libero di creare, è un vero artista" ha spiegato la De Santis agli intimi, ben sapendo che la vera passione dell'Ad sono i contenuti. Di Fiorello, i bene informati prevedono pillole al fulnicotone dopo il tg1. Ma la vera notizia che Affari dà in anteprima è che Fiorello va a Sanremo con Amadeus. Delle "incursioni" non meglio definite di Fiorello si parlerà anche al Festival . Che succederà?