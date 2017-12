Relais San Lorenzo, Flaviana Facchini R.P. cura l'ufficio stampa

Flaviana Facchini Relazioni Pubbliche, agenzia specializzata in turismo, luxury travel e lifestyle, cura l’ufficio stampa e i social media del Relais San Lorenzo, unico cinque stelle lusso nel cuore di Bergamo Alta.

Vero e proprio gioiello, il Relais San Lorenzo, progettato e disegnato dal noto architetto Adolfo Natalini, si affaccia su un tranquillo chiostro, in cui si uniscono arte e cultura, antichità e futuro, natura ed emozione.



Le trenta camere, arredate con grande semplicità e gusto, propongono un tocco di incantevole charme, in uno stile elegante e contemporaneo. Di grande impatto anche il ristorante gourmet Hostaria con lo Chef Antonio Cuomo che propone una cucina raffinata e di alto livello. In una scenografia unica al mondo, il ristorante Hostaria è incastonato all'interno di un sito archeologico di epoca romana e medioevale.

“Sono orgogliosa di curare l’attività di ufficio stampa e social media per il Relais San Lorenzo– spiega Flaviana Facchini, Managing Director e fondatrice dell’agenzia. – Una proprietà di di grande fascino con una ristorazione di alto profilo, che merita grande attenzione da parte dei media.”