Floating Piers: le passerelle ora sono virtuali

“Camminare sulle acque”. È questo il titolo del video a 360° che, ad un anno dall’evento artistico più importante del 2016, ripropone in realtà virtuale l’esperienza sulle passerelle degli artisti Christo e Jeanne- Claude, un’opera concepita nel 1970 e realizzata 46 anni dopo. Su “Floating Piers” hanno camminato oltre 1 milione e 200 mila persone dal 18 giugno al 3 luglio 2016, dopodiché l’installazione è stata rimossa e il lago d’Iseo è tornato come prima. Da qui l’idea di fermare il tempo e far provare l’esperienza, anche se solo virtualmente, a tutti coloro che non hanno potuto viverla nel suo breve periodo di esistenza. Un video VR diviso in quattro sequenze attraverso cui gli utenti non solo possono ripercorrere le passerelle da Sulzano a Monte Isola fino al piccolo isolotto di San Paolo ma anche scoprire, tramite una voce fuori campo, diverse informazioni e curiosità sull’opera. Il progetto è firmato Fondamedia, agenzia specializzata nella creazione di contenuti video digitali e che, con questa iniziativa, conferma la sua volontà di sperimentare e proporre sempre linguaggi nuovi. L’idea è stata sviluppata con anche il supporto editoriale di Claudio Semenza, giornalista ed esperto di linguaggi multimediali.

