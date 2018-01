Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus si impegna a sostegno dei piu' deboli

Il Gruppo Intesa Sanpaolo, attraverso la Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus, si impegna a combattere la poverta' e il disagio sociale con attivita' mirate su tutto il territorio nazionale.

A partire dal 2012, la Fondazione ha supportato oltre 300 mense e domitori per oltre un milione di euro, combattendo il disagio social nei grandi centri come nei piccoli, toccando Messina, Siracusa, Pescara, Bergamo, Brescia, Foggia, Salerno, Cosenza, Prato, Chieti, Mestre, Corigliano Calabro, Licata, Fano, Montadine, Farigliano, Rimini, Giulianova, Bitonto, Avellino, Empoli, Loreto oltre a Milano, Roma, Torino, Napoli, Firenze, Genova.

Nel corso del 2017 la Fondazione ha garantito più di 5000 pasti e 1000 posti letto presso mense e dormitori sparsi in tutta Italia, consentendo la piena operatività di 27 dormitori e 36 mense anche nei giorni invernali dove aumentano le persone in grave difficoltà.

Pietro de Sarlo, Presidente della Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus commenta cosi' le attivita' filantropiche del Gruppo:

“Tra le tante iniziative che la nostra Fondazione porta avanti da oltre dieci anni, siamo lieti di sottolineare l’impegno nei confronti dei più bisognosi, ai quali cerchiamo di dare risposte immediate, favorendo le istituzioni che garantiscono un tetto per dormire e un pasto caldo a chi è davvero sprovvisto del minimo per un’esistenza dignitosa. L’urgenza di questi interventi si rende ancora più evidente in giorni freddi come questi. Poter avere un luogo in cui ritrovarsi e distrarsi per un momento dalle difficoltà quotidiane fa parte di un progetto di promozione umana fondamentale”