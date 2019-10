Fortnite finisce in un "buco nero". 250 milioni di utenti restano al buio



Milioni di utenti hanno fissato una schermata riproducente un "buco nero". Questo è quello che è successo nella notte ai tantissimi appassionati del virtualgame "Fortnite", il più popolare gioco online, il top della categoria. Epic Games, la società che realizza il gioco ha deciso di concludere la stagione con un colpo di scena, tutto è stato risucchiato, tutte le funzioni di gioco sono sparite, per i milioni di utenti collegati è rimasta solo una schermata che riproduce un "buco nero", senza spiegazioni senza annunci. Le principali piattaforme del gioco, Twich e Youtube sono state prese d'assalto, facendo registrare delle visualizzazioni di pagine da record. Tutti a fisare una schermata nera, incredibile ma vero. Non si sa bene cosa significhi, ma è ormai chiaro che sia un’iniziativa decisa da Epic Games, la società che ha sviluppato Fortnite, per attirare l’attenzione in vista di un nuovo evento relativo al gioco: magari, semplicemente, l’undicesima stagione; ma forse anche qualcosa di più, visto che qualcuno parla del possibile arrivo di un “secondo capitolo”, possibilmente molto diverso dal primo e dalle sue dieci stagioni.



Ma che cos’è Fortnite e come funziona?

Fortnite è un videogame online sviluppato da Epic Games – società americana che sviluppa giochi e software, con sede vicino a Raleigh in North Carolina – nel 2017. Ha avuto un successo così grande che, per fare solo un esempio, durante gli ultimi mondiali di calcio si sono viste esultanze ispirate al gioco. Ci sono diverse versioni del gioco e due sono quelle principali: Save the World e Battle Royale.

La modalità salva il mondo è ambientata in una terra post-apocalittica, dove l'improvvisa apparizione di una tempesta mondiale ha fatto scomparire il 98% della popolazione, in parte sostituita da pericolose creature aliene. Fortnite offre modalità di cooperazione fino a quattro giocatori per il compimento di varie missioni per raccogliere risorse, costruire fortificazioni attorno a obiettivi che hanno lo scopo di aiutare a combattere la tempesta e proteggere i sopravvissuti, e costruire armi e trappole per affrontare le ondate di queste creature.

Battaglia reale: la partita ha inizio dal Vinder Bus, ovvero un bus che percorre una linea retta sorvolando l'area di gioco. I giocatori scelgono il momento in cui paracadutarsi e fluttuano sino all'area preferita dove ha inizio una corsa agli armamenti per guadagnarsi armi ed equipaggiamenti vari. Oltre agli avversari, i giocatori devono tener conto della tempesta, che lentamente si restringe in una parte casuale della mappa sempre più piccola arrecando danni a tutti coloro che restano al suo esterno. La partita ha termine quando a restare in vita è un solo giocatore o nelle competizioni in team almeno un componente di una squadra.