Fox Entertainment punta su animazione, acquista casa di produzione Bento Box

Fox Entertainment, una delle società in cui si è riorganizzato l’impero di casa Murdoch dopo la cessione degli asset cinematografici a Disney, ha annunciato l’acquisizione della casa di animazione Bento Box. Il valore dell’operazione dovrebbe essere inferiore ai 50 milioni di dollari.

Con all’attivo diverse produzioni per la rete Fox Corp, Bento Box ha realizzato spettacoli per Netflix e ne ha in programma di nuovi per la nuova piattaforma di streaming di Apple, per Hulu di Walt Disney. Bento Box opererà come entità indipendente sotto Fox Entertainment, continuando a produrre contenuti per tutte le piattaforme. In azienda resteranno i co-fondatori Scott Greenberg e Joel Kuwahara.

L’operazione, rimarca ancora la nota, è un ulteriore passo nella strategia di Fox Entertainment di creare produzioni e contenuti internamente per alimentare il proprio portfolio. Ecco motivate realtà come SideCar, un progetto lanciato lo scorso febbraio per lo sviluppo di contenuti per Fox e per terze parti.