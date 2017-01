Fox News assume Nigel Farage come analista politico

Clamorosa assunzione da parte di Fox News: come analista politico vedremo presto il leader britannico pro-Brexit Nigel Farage, ex leader dell’Ukip, come annuncia il New York Times. Uno dei protagonisti della politica del Regno Unito più conservatori avrà così un potente megafono negli Stati Uniti. Amico di Donald Trump, che lo avrebbe anche voluto come ambasciatore di Sua Maestà a Washington, Farage è stato tra i primi leader europei a incontrare il tycoon dopo la sua elezione a novembre.



La sua assunzione sarebbe una ulteriore prova dell’avvicinamento a Trump della Fox, rete via cavo di proprietà di Murdoch. L’arrivo di Farage alla Fox coincide anche con un anno di elezioni cruciali in vari paesi europei dove sono in crescita gruppi nazionalisti e populisti.