Birra Peroni, Francesca Bandelli Marketing & Innovation Director

Francesca Bandelli entra nel Top Management Team di Birra Peroni come Marketing & Innovation Director. Guiderà tutte le attività di marketing relative al piano di sviluppo e posizionamento dei brand, la strategia media e di comunicazione, la ricerca e sviluppo di prodotto.

Laureata in Economia e Commercio, Francesca Bandelli arriva in Birra Peroni dopo quasi 20 anni di esperienza nel marketing, maturata all’interno di diverse aziende multinazionali del FMCG (fast-moving consumer goods) e del B2B quali Reckitt Benckiser, Kellogg e Puratos UK. Nel corso della sua carriera, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità sia a livello nazionale sia europeo.

"Sono orgogliosa ed entusiasta di entrare a far parte di Birra Peroni – ha dichiarato –, un’azienda simbolo del Made in Italy, fortemente legata alla filiera produttiva e alla produzione di qualità, con marchi storici conosciuti in tutto il mondo. Insieme al mio team, mi impegnerò nella definizione delle strategie e iniziative più efficaci alla crescita dei brand della famiglia Peroni, rafforzando il segmento premium e superpremium con Nastro Azzurro e Asahi Super Dry e la presenza territoriale dell’azienda tramite brand dal forte radicamento locale, come Birra Raffo, Itala Pilsen e Dormisch".