Francesca Romana Elisei, la nuova regina dell'Informazione sovranista di Rai2

Il più volte annunciato, attesissimo e imminente approfondimento del Tg2 dopo il notiziario delle 20,30 ha finalmente un volto. Un bel volto, per la precisione, quello di Francesca Romana Elisei. Un bel volto, e - cosa più importante - con un curriculum professionale di tutto rispetto.

Lo ha annunciato il direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano nella trasmissione radiofonica Un giorno da Pecora, definendo la Elisei "una giornalista bravissima della cronaca del Tg2".

Una risorsa interna assegnata alla conduzione dello spazio giornalistico fortemente voluto dal direttore di Rai2 Carlo Freccero, dunque, una risorsa che già si è professionalmente messa in luce presentando, fra le altre cose, la rubrica giornaliera del Tg2, Insieme.

Nata nel 1978, la Elisei è giornalista professionista dal 2007 e la sua è una carriera di gran rilievo: debutto nella redazione del Messaggero in Umbria, master conseguito nella Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo della Rai di Perugia, collaborazioni con La Repubblica, SkyTg24, Giornale Radio Rai. Dopodiché, accortosi delle sue capacità, la chiama Michele Santoro nella redazione di Annozero, per poi approdare di lì a poco alla conduzione del Tg2, oltre che a rivestire il ruolo della padrona di casa nella già citata rubrica giornalistica Insieme.

L'incarico alla Elisei non è ancora ufficiale, ma il direttore Sangiuliano lo definisce "quasi sicuramente" assegnato a lei. Una promozione sul campo che, per la brava giornalista, rappresenta anche un battesimo del fuoco, vista l'attenzione mediatica che calamita il nuovo spazio di approfondimento della Rai2 "sovranista" diretta da Carlo Freccero. Una promozione sul campo che, con la valorizzazione di una risorsa interna preparata come la Elisei, partirebbe già comunque da un lodevole principio.