Francesco Storace, un polo mediatico sovranista per Il Giornale d'Italia

Recentemente sul Giornale d’Italia è apparso un articolo interessante:

http://www.ilgiornaleditalia.org/news/primopiano/896794/UN-PROGETTO-EDITORIALE--PER-UNA.html

in cui ci son due novità.

La prima è politica, e cioè quella del riavvicinamento tra l’ex Ministro e Presidente della Regione Lezio Francesco Storace e Giorgia Meloni e la seconda è quella di un progetto editoriale che riguarda Il Giornale d’Italia, una Tv e una radio e che potrebbe avere nella leader di Fratelli d’Italia una protagonista televisiva, grazie al suo ottimo rendimento sullo schermo.

Abbiamo sentito Francesco Storace, direttore de Il Giornale d’Italia sul tema.

D: Direttore, cosa si sta muovendo editorialmente in questi giorni?

R: Insieme all’editore Marco Matteoni stiamo ragionando sulla possibilità di potenziare Il Giornale d’Italia e di far partire un “polo mediatico” in cui Giorgia potrebbe avere un ruolo data la sua notevole capacità televisiva.

D: Che novità prevede per Il Giornale d’Italia?

R: Stiamo ragionando sulla possibilità di farlo approdare in edicola e quindi anche su carta stampata, oltre che l’edizione digitale.

D: Invece per quanto riguarda la Tv e la radio?

R: Per la radio si tratta di “Radio Italia Anni 60” mentre la Tv è “Italian Television”, già presente per gli italiani all’estero con un decoder e per il resto senza abbonamento e che trasmette su 140 canali televisivi digitali terrestri e satellitari SKY in Italia ed Europa.

Italian Television ha l’ambizione di divenire “alternativa a Sky”.

L’editore Marco Matteoni, che è proprietario della Tv e ha partecipazione nella radio intende impegnarsi su questo polo mediatico.

Tuttavia questa aggregazione mediatica, per la parte politica, non sarà relativa ad un solo partito, ma piuttosto rappresenterà una idea, appunto quella sovranista.

D: Quindi potrebbe essere coinvolto anche Matteo Salvini oltre che Giorgia Meloni?

R: Sì certo. Io ho votato alle ultime elezioni Fratelli d’Italia e la Lega, fedele al mio spirito sovranista e quindi naturale rifarmi a questa area politica.

Prima delle elezioni politiche del 4 marzo Il Giornale d’Italia pubblicò due lettere di Giorgia Meloni e Matteo Salvini.

D: Può parlarci di Marco Matteoni, l’editore?

R: Marco, leader del Matteoni Group, proviene da una famiglia di costruttori romana ed è quindi impegnato nel settore dell’edilizia con una società molto nota nel suo campo ed è molto interessato al mondo della comunicazione. Inoltre è Presidente di Confartigianato Roma.